Fred De Palma: a Milano e Roma il primo show reggaeton di un artista italiano

Due date speciali per Fred De Palma al Fabrique di Milano e al Teatro Centrale di Roma. Tutte le info sullo show.

Saranno due concerti imperdibili quelli di Fred De Palma previsti a Milano il 22 settembre (al Fabrique) e a Roma il 25 settembre al Teatro Centrale (sold out). Il live è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Il brano Extasi è indubbiamente una hit. Certificata Platino, la canzone è da tredici settimane ai vertici della classifica ufficiale Fimi/Gfk con oltre 24 milioni di streaming e 80 mila utilizzi su TikTok. Ma, nel corso di questi due live speciali, Fred De Palma proporrà tutti i suoi singoli che hanno conquistato il nostro paese e il mondo latino in questi anni.

In totale, l’artista piemontese ha infatti raggiunto venticinque dischi di Platino e quattro dischi d’Oro, oltre a cinque dischi di Platino in Spagna. Molte saranno le sorprese del primo evento reggaeton di un artista italiano. Sul palco, insieme a Fred De Palma, ci saranno infatti ospiti come Baby K, Emis Killa e Boro Boro. Non mancheranno, tuttavia, altre sorprese.

Nel suo curriculum, Fred De Palma vanta anche oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Collaborazioni internazionali con Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena gli hanno garantito un posto importante nel mercato latino posizionandosi tra i pochi italiani sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero.

