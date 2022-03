Fred De Palma e Justin Quiles: esce il singolo ‘Romance’

Dall’incontro tra l’artista urban-reggaeton italiano e la super star della musica latin nasce ‘Romance’, prima potenziale hit dell’estate 2022.

Qualcosa ci dice che c’è aria di primavera, anzi già di estate, anche nella musica. L’artista multiplatino Fred De Palma torna con un nuovo singolo che vede la collaborazione della star mondiale della latin music Justin Quiles. Dal 1° aprile è disponibile, infatti, Romance, brano che promette di essere a tutti gli effetti la consacrazione internazionale dell’artista urban-reggaeton italiano.

E alla coppia di interpreti si aggiunge un’altra coppia da hit come Takagi & Ketra alla produzione. “Romance è nato nel 2020 a Miami, la prima volta che io e Justin ci siamo visti”, spiega lo stesso Fred De Palma a proposito della genesi del singolo. “Eravamo in studio, insieme a Takagi e Ketra e Gianluca Vacchi che me lo aveva appena presentato. Abbiamo deciso di fare un pezzo insieme facendoci trasportare dalla situazione che si era creata in studio”.

E ancora: “Nonostante la pandemia, siamo sempre rimasti in contatto e appena hanno riaperto la possibilità di viaggiare mi sono letteralmente fiondato a Miami per chiudere quel brano che in quei due anni non riuscivo a togliermi dalla testa. Più lo ascoltavo più mi piaceva e Justin era d’accordo con me, sarebbe dovuto uscire.

“Non mi era mai successo prima d’ora di aspettare così tanto per pubblicare una canzone”, conclude Fred De Palma. “Ma credo sia stato giusto così, perché quando ci siamo incontrati gli abbiamo dato un nuovo sound registrato le mie parti in italiano e ne siamo stati subito colpiti”.

Solo qualche mese fa, dunque, Romance ha trovato la sua forma definitiva, terminato là dove è nato, nei celebri Morplay studios di Miami. Gli stessi in cui lavorano, fra gli altri, Sech, Dalex, Myke Towers, Rauw Alejandro, Becky G. L’estate si avvicina e la prima potenziale hit è già servita.



Foto da Ufficio Stampa