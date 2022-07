Irama, l’estate sul palco con ‘Live 2022’: la scaletta e le immagini dello show

Dopo il successo nei palazzetti, Irama ha iniziato il tour estivo dell’atteso ‘Live 2022’ che ha fatto tappa anche a Legnano.

Uno show che è esattamente lo specchio del suo artista: poche parole e tutta sostanza, ovvero musica e canzoni. Partito da Capannori il 1° luglio, Irama ha fatto tappa al Rugby Sound Festival di Legnano con il suo Live 2022, con cui proseguirà lungo la penisola per tutta l’estate. La setlist costruita per il concerto è densissima e pesca tra le hit più recenti e i brani di un repertorio che più variegato non potrebbe essere. Come pochi altri, infatti, Irama sa sorprendere attingendo ad atmosfere sonore diverse, dal mondo latino al genere urban, dal cantautorato pop italiano alle matrici hip hop internazionali.

E proprio per questo non deve essere facile mettere a punto una scaletta che tenga insieme suggestioni tanto differenti. Così, si potrebbe dire che l’eterogeneità penalizza, forse, la coerenza nei passaggi da un pezzo malinconico a uno dalle mille contaminazioni, per poi di nuovo saltare sui pezzoni estivi tutti da ballare e poi farsi venire i lucciconi con le ballad più intime. Eppure, questa playlist da saliscendi emotivo come sulle montagne russe resta godibilissima e lo testimonia un pubblico entusiasta in una serata dal vento implacabile.

Credits: Riccardo Trudi Diotallevi per Shining Production

Irama, riparte così per una stagione estiva on stage dopo il successo nei palazzetti e con all’attivo trentun dischi di platino, oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di views. I biglietti per le date Live 2022 sono disponibili online (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali). Di seguito il calendario aggiornato con i prossimi concerti:

Venerdì 8 luglio Cattolica (RN) Arena della Regina

Arena della Regina Domenica 10 luglio Ferrara SUMMER VIBEZ Piazza Ariostea

SUMMER VIBEZ Piazza Ariostea Martedì 12 luglio Codroipo (UD) Villa Manin

Villa Manin Giovedì 14 luglio Parma Parco Ducale di Parma

Parco Ducale di Parma Sabato 16 luglio Nichelino (TO) SONIC PARK STUPINIGI Palazzina di Caccia di Stupinigi

SONIC PARK STUPINIGI Palazzina di Caccia di Stupinigi Giovedì 21 luglio Servigliano (FM) NOSOUND FEST Parco della Pace

NOSOUND FEST Parco della Pace Venerdì 22 luglio Ortona (CH) Piazza San Tommaso

Piazza San Tommaso Domenica 24 luglio Sarzana (SP) MOONLAND Piazza Matteotti

MOONLAND Piazza Matteotti Lunedì 25 luglio Piombino (LI) Porticciolo Piazzale di Alaggio Marina

Porticciolo Piazzale di Alaggio Marina Venerdì 29 luglio Benevento MUSA

MUSA Domenica 31 luglio Todi (PG) UMBRIA MUSIC FESTIVAL Piazza del Popolo

UMBRIA MUSIC FESTIVAL Piazza del Popolo Mercoledì 3 agosto Jesolo (VE) Spiaggia del Faro

Spiaggia del Faro Venerdì 5 agosto Monopoli (BA) COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank

COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank Sabato 6 agosto Marina di Ginosa (TA) MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park Lunedì 8 agosto Alghero (SS) Anfiteatro Maria Pia

Anfiteatro Maria Pia Giovedì 18 agosto Isola di Capo Rizzuto (KR) LE CASTELLA MUSIC FEST

LE CASTELLA MUSIC FEST Sabato 20 agosto Diamante (CS) Teatro dei Ruderi di Cirella

Teatro dei Ruderi di Cirella Venerdì 2 settembre Catania Villa Bellini

Villa Bellini Sabato 3 settembre Agrigento Teatro Valle dei Templi

Credits: Riccardo Trudi Diotallevi per Shining Production

Irama, Live 2022: la scaletta di Legnano

Mediterranea 5 gocce Como te llamas Goodbye Una cosa sola LUNA PIENA Colpiscimi Eh mama eh Una lacrima Bella e rovinata Crepe Un giorno in più Bazooka Dedicato a te Yo Quiero Amarte È la luna Moncherie Nera La ragazza con il cuore di latta Milano Arrogante Ovunque sarai PamPamPamPamPamPamPamPam Baby – Capitolo XI La genesi del tuo colore

Grafica da Ufficio Stampa Wordsforyou

Foto Credits: Riccardo Trudi Diotallevi per Shining Production