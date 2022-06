Pixies: lunedì 27 giugno a Roma

Il live, organizzato da Dna Concerti in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Atherna Entertainment, si terrà nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica nell’ambito del Roma Summer Fest 2022.

La leggendaria band di Boston torna nel nostro paese per la gioia dei numerosissimi fan italiani. Lunedì 27 luglio alle ore 21.00 i Pixies saranno all’Auditorium Parco della Musica di Roma nell’ambito del Roma Summer Fest. Il concerto è organizzato da Dna Concerti in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Alhena Entertainment. Considerati la band più influente e pionieristica degli anni ’80, i Pixies hanno aperto la strada a pesi massimi della storia della musica come Nirvana, Radiohead e Pearl Jam. I loro successi sono innumerevoli, e molti sono entrati nella storia della cultura pop, come Where is my mind?, conosciuta in tutto il mondo per essere stata utilizzata nella scena finale e nei titoli di coda del film Fight Club. La band si forma a Boston nel 1986 dall’incontro di Black Francis (voce e chitarra), Kim Deal (basso), David Lovering (batteria) e Joey Santiago (chitarra). Dopo cinque album in studio che li hanno portati all’apice della popolarità, nel 1993 Black Francis annuncia il loro scioglimento in un’intervista radiofonica su BBC Radio 5. Torneranno insieme solo nell’aprile 2004, ripartendo con un lungo tour per celebrare la loro reunion. Nel 2012 rientrano in studio per scrivere nuova musica, ma proprio sei giorni dopo la fine delle registrazioni la bassista Kim Deal decide di abbandonare la band. I membri rimasti decidono di proseguire, lavorando con diversi bassisti fino a quando Paz Lenchantin, ex A Perfect Circle, entra a far parte della band in modo definitivo. Indie Cindy è stato pubblicato nel 2014 ed è il loro primo album di musica inedita dopo più di 20 anni di silenzio discografico, seguito nel 2016 da Head Carrier. Nel 2019 hanno pubblicato “Beneath The Eyrie”, accolto entusiasticamente da critica e pubblico per la coerenza con il resto della discografia della band, arricchita da un’inedita dose di leggerezza e psichedelia.

Lunedì 27 giugno 2022 ore 21,00

Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Biglietti da 28 euro