n20 Tour: il tour dei Negramaro nei teatri di pietra italiani

Nove imperdibile live per celebrare i 20 anni di carriera: i Negramaro nei teatri italiani con n20 Tour. Tutte le info.

Nel 2023 i Negramaro celebrano 20 anni di carriera e, per l’occasione, la band ha annunciato nove live nei più suggestivi teatri di pietra italiani. Il tour si chiama n20 Tour e la partenza è dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023 alle Terme di Caracalla. Si prosegue poi il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre all’Arena di Verona.

I biglietti per #n20TOUR, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends&Partners, saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 1 febbraio su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per gli iscritti al fanclub i biglietti saranno disponibile in presale dalle ore 11.00 di domani, martedì 31 gennaio.

Per l’occasione sarà possibile acquistare su TicketOne anche tre abbonamenti esclusivi, disponibili dalle ore 11.00 di martedì 31 gennaio per il fanclub. E, salvo disponibilità, dalle ore 11.00 di mercoledì 1 febbraio per tutti. Negramaro 3DAYS Abbonamento 1 consente di acquistare ad un prezzo dedicato i biglietti per le prime date delle 3 diverse venue (13 giugno a Roma, 19 luglio a Siracusa e 22 settembre a Verona). Negramaro 3DAYS Abbonamento 2 comprende i biglietti per le seconde date delle tre diverse venue (14 giugno a Roma, 21 luglio a Siracusa e 23 settembre a Verona). Infine Negramaro 3DAYS Abbonamento 3 prevede i biglietti per le terze date delle tre diverse venue (16 giugno a Roma, 22 luglio a Siracusa e 24 settembre a Verona).

I festeggiamenti proseguiranno per tutta l’estate tra grande musica e importanti sorprese. La band infatti è già al lavoro su nuova musica e progetti inediti, per essere come sempre il segno del nuovo decennio.

Per tutte le informazioni: www.magellanoconcerti.it e www.friendsandpartners.it.

13-14-16 giugno ROMA, Terme di Caracalla

19-21-22 luglio SIRACUSA, Teatro Greco

22-23-24 settembre VERONA, Arena