J-Hope dei BTS sarà headliner sul Main Stage del Lollapalooza 2022

J-Hope, membro dei BTS, sarà l’headliner del Lollapalooza 2022. L’annuncio è stato dato da Live Nation, che ha specificato che Hobi sarà protagonista di una performance spettacolare a chiusura del festival domenica 31 luglio, sul Main Stage. Un’esibizione che farà storia, perché J-Hope sarà il primo artista sud coreano headliner del Main Stage a un festival statunitense (o quantomeno uno dei festival più importanti).

LEGGI ANCHE: ‘BTS Radio: Past & Present’ su Apple Music 1: lo show radiofonico condotto dai BTS

J-Hope ha commentato la notizia sul suo profilo Instagram. «Sarà la mia prima esibizione al Lollapalooza. – scrive – Per me è una nuova emozionante sfida, che penso diventerà un capitolo memorabile della mia storia musicale! Ragazzi, vi regalerò un grande show. Siate pronti ad impazzire!».

Al Lollapalooza ci saranno anche i TOMORROW X TOGETHER. Si esibiranno sabato 30 luglio, debuttando ufficialmente nel mondo dei festival statunitensi.

«Sono felice di dare il benvenuto a J-Hope e ai TOMORROW X TOGETHER nella famiglia del Lollapalooza. – ha dichiarato il fondatore del Festival, Perry Farrell – Questi artisti sono estremamente dotati nella comunicazione. Il loro pubblico globale parla diverse lingue ma possiede una passione intensa per la loro musica. Il Lolla è il posto in cui tutti i generi musicali vivono in armonia. Loro sono superstar del fenomeno globale del K-Pop e siamo felici di averli al Festival di quest’anno».