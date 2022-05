‘BTS Radio: Past & Present’ su Apple Music 1: lo show radiofonico condotto dai BTS

'BTS Radio', su Apple Music 1 una serie in tre episodi condotta dai BTS per scoprire il passato e il presente dei Bangtan Boys.

I BTS sono ufficialmente su Apple Music 1 con il loro nuovo show BTS Radio: Past & Present.

«Abbiamo voluto usare questo show radiofonico per celebrare i nove anni dei BTS con voi ragazzi e con i nostri ARMY in giro per il mondo» racconta RM a Apple Music.

La band condurrà gli ascoltatori nel viaggio che li ha portati a diventare i BTS, condividendo storie e brani importanti che hanno contribuito a dare forma alla band che oggi conoscete e amate. «Ogni episodio è dedicato a voi – prosegue RM – Abbiamo voluto condividere le canzoni che hanno aiutato a raccontare la nostra storia». L’esclusiva serie da tre episodi andrà in onda ogni settimana, fino all’uscita del nuovo album Proof il 10 giugno.

L’episodio inaugurale è andato in onda il 28 maggio ed è disponibile qui. La seconda puntata, in cui la band sceglierà alcune delle canzoni preferite degli ARMY, sarà disponibile il 3 giugno alle ore 15:00. Nell’episodio finale, che andrà in onda il 10 giugno alle 15:00, i BTS mostreranno al mondo quanta strada hanno fatto e quello che possono ancora fare.

Ascolta BTS Radio: Past & Present su Apple Music 1, o in qualsiasi momento con abbonamento a Apple Music su apple.co/_BTSRadio.