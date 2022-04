H.E.R., unica data in Italia del Back of My Mind Tour il 25 luglio 2022

H.E.R. annuncia l'unica data italiana del suo Back of My Mind Tour in occasione del Festival Tener-a-mente.

H.E.R. sarà in Italia per un’unica data italiana del suo nuovo Back of My Mind Tour. Si esibirà infatti live il prossimo 25 luglio 2022 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) in occasione del Festival Tener-a-mente.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 20 aprile. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10:00 di giovedì 21 aprile su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dopo il trionfo consacrato dalla vittoria di cinque Grammy Award e nel 2021 l’Oscar alla migliore canzone con il brano Fight For You, colonna sonora dell’acclamato film di Shaka King Judas and the Black Messiah, la cantante ha venduto dall’inizio della sua carriera nel 2014 oltre 8 milioni di copie negli USA tra album e singoli.

Il tour Back of My Mind segue l’uscita dell’omonimo disco d’esordio, pubblicato nel giugno 2021 e anticipato dal brano Come Through featuring Chris Brown, con il quale aveva già collaborato nel remix del singolo di grandissimo successo Slide.

H.E.R. ha negli ultimi anni collaborato a numerosi progetti discografici insieme a Khalid, Daniel Caesar, Bryson Tiller, Jess Glynne e Robert Glasper e partecipato ai principali festival musicali di tutto il mondo.