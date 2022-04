Microchip Temporale Tour Club, le foto dei Subsonica all’Alcatraz di Milano

I Subsonica all'Alcatraz di Milano per il Microchip Temporale Club Tour: le foto del live del 12 Aprile 2022.

Il Microchip Temporale Tour Club dei Subsonica arriva a Milano per la prima data all’Alcatraz il 12 Aprile 2022 (il 13 Aprile si doppia). Un live attesissimo, posticipato – a causa della pandemia – da ormai due anni. O meglio ancora dal 2019, anno in cui aveva visto la luce Microchip Temporale, rivisitazione dell’iconico album Microchip Emozionale uscito nel 1999 sotto Mescal.

La festa dei 20 anni dei Subsonica – che il nuovo album doveva appunto celebrare – è quindi diventato un party che festeggia il ritorno alla normalità e all’agognata capienza 100%. «Prima come prima», ha scritto infatti la band sui social dopo il debutto sul tour sul palco del Teatro della Concordia di Torino il 31 marzo.

Con qualche differenza. Come una doverosa riflessione sul conflitto attualmente in corso, qualche guest e ovviamente ancora più voglia di demolire (in senso lato, si intende) il palco.

Microchip Temporale Club Tour dei Subsonica, le date

15 aprile, Pin Up di Mosciano Stazione (Teramo)

16 aprile, Demdodè di Modugno (Bari)

20 aprile al Capitol Fiera di Pordenone

21 aprile, Hall di Padova

22 aprile, Vox Club di Nonantola (Modena)

23 aprile, Vox Club di Nonantola (Modena)

28 aprile, Common Ground di Napoli

29 aprile, Afterlife di Perugia

30 aprile, Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano)

6 maggio, Mamamia di Senigallia (Ancona)

7 maggio, C.S. Rivolta di Marghera (Venezia)

8 maggio, Brixia Forum di Brescia

Foto: Elena Di Vincenzo