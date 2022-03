Cosmo, ‘La Prima Festa Dell’Amore’ diventa un Festival: la line up

'La Prima Festa dell'Amore di Cosmo': tre show unici e irripetibili all'Arena Parco Nord di Bologna in programma il 15 e 16 aprile.

È alle porte La Prima Festa Dell’Amore di Cosmo, tre show unici e irripetibili all’Arena Parco Nord di Bologna, in programma nelle serate del 15 e 16 aprile – già sold out – e nella giornata del 18 aprile. Esperienze in musica articolate come un vero e proprio Festival. Tre esibizioni nelle prime due date e cinque esibizioni nella speciale maratona del lunedì introdurranno l’attesissimo live di Cosmo.

«La Prima Festa Dell’Amore non sarà solo il live più lungo e intenso che farò quest’anno, ma un vero e proprio festival di cui ho scelto tutti gli ospiti. Lunedì 18 aprile, Pasquetta, sarà una giornata unica e speciale. Si partirà coi dj set alle 13:00 all’esterno del tendone, l’impianto sarà montato su Augusto, il furgone che mi accompagna da 10 anni. Si potrà mangiare e dopo un po’ ci si trasferirà all’interno del tendone, fino alle 23:00. – spiega Cosmo – Il mio live sarà sempre in chiusura delle giornate ma non ha senso venire tardi e perdersi tutto il resto. Hugo Sanchez & Foresta sono tra gli artisti che mi hanno insegnato di più in questi anni e non a caso aprono tutte le giornate, fanno sciogliere i cuori, promesso! Il viaggio del suono continuerà ogni volta in modo diverso, tutti gli ospiti ci porteranno in sentieri sotterranei del ritmo, ciascuno a suo modo, ciascuno con la propria magia. Non vedo l’ora».

Ancora una volta Cosmo si conferma interessato e appassionato conoscitore dell’underground italiano, dando a disposizione il suo palco a quelli che secondo lui sono tra gli artisti più interessanti che abbiamo in Italia.

La Prima Festa dell’Amore e il nuovo album di Cosmo

La Prima Festa dell’Amore sarà l’occasione per Cosmo di portare per la prima volta live il suo nuovo album La Terza Estate dell’Amore, pubblicato da Columbia/Sony Music Italy con 42 Records e IVREATRONIC. Dedicato alle tematiche di rinascita del corpo, condivisione e liberazione, l’album è un disco maturo e complesso, libero dalle logiche imposte dal mercato, che ha da subito stregato pubblico, critica e addetti ai lavori. Non mancheranno brani estratti dai suoi precedenti album, reinventati appositamente in occasione del live per renderlo esattamente quello che è: un’esperienza unica e irripetibile.

La Prima Festa dell’Amore – LINE UP

Venerdì 15 aprile – H 18:00

Hugo Sanchez & Foresta

Whitemary

Tamburi Neri

Cosmo

Sabato 16 Aprile – H 18:00

Hugo Sanchez & Foresta

Luce Clandestina

Dame Area

Cosmo

Lunedì 18 Aprile – H 13:00

Hugo Sanchez & Foresta

Cobra

Luwei

Steve Pepe

Tropicantesimo

Cosmo

info: dnaconcerti.com – prevendite: dice.fm