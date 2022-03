Einsturzende Neubauten: a maggio in Italia

Nuovo album, Alles In Allem, e tour per la band tedesca che ruota attorno alla mitica figura di Blixa Bargeld (per anni stretto collaboratore di Nick Cave). Quattro date in Italia (Roma il 29 maggio, Auditorium Parco della Musica).

La band tedesca torna finalmente in Italia a maggio in un tour organizzato da Ponderosa Music And Art. Alles In Allem è il loro nuovo lavoro in studio dopo dodici anni di assenza. L’album ed il tour delineano la quintessenza della band, riuscendo ad aprire un’inaspettata porta nel quarantennale percorso sonoro intrapreso da questo straordinario gruppo di musicisti che ruota attorno alla figura di Blixa Bargeld insieme ad Alexander Hacke, Nu Unruh, Jochen Arbeit e Rudi Moser. Il tour dei Neubauten, nella sua forma più originale e strabiliante, mostra i risultati di straordinarie ricerche e continue innovazioni musicali. Questa band, come nessun’altra al mondo, è stata in grado nella propria carriera di creare un microcosmo musicale unico. Alless In Allem, simbolo di ingegnosità e versatilità, è una raccolta di dieci brani che spaziano tra ricordi, sogni, frammenti ed esplorazioni. Peculiarità di questo progetto è la particolare scrittura dei brani e la loro libera interpretazione, spesso basata su sogni o lasciata al caso. Con un occhio al futuro e una giocosità senza limiti il viaggio sonoro è indubbiamente garantito, insieme a tutte le tappe fondamentali dell’originale percorso sonoro di questa band che non mancheranno nei prossimi attesissimi live.

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN tour italiano:

25 MAGGIO – TORINO – TEATRO COLOSSEO

26 MAGGIO – MILANO – ALCATRAZ

27 MAGGIO – BOLOGNA – AUDITORIUM MANZONI

29 MAGGIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti disponibili su: https://www.ticketone.it/artist/einsturzende-neubauten/