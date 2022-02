Marracash al Lucca Summer Festival

Marracash sul palco di Lucca Summer Festival con i successi dei suoi album 'Persona' e 'Noi, Loro, Gli Altri'.

Marracash al Lucca Summer Festival. Si arricchisce il programma dell’edizione 2022 con un altro big della musica italiana sul palco di Piazza Napoleone. L’appuntamento è per sabato 12 luglio, mentre i biglietti saranno in vendita da martedì 23 febbraio.

Persona (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben cinque dischi di platino e oltre 885 milioni di stream. Tutti i brani di Persona sono stati certificati da FIMI/GfK Italia: triplo platino per Crudelia – I nervi e Supreme – L’ego feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta. Doppio platino per Bravi a Cadere – I polmoni e Madame – L’anima feat. Madame.

Enorme successo anche per Noi, Loro, Gli Altri (Island/Universal Music), uscito a novembre 2021 e che vanta il doppio disco di platino e oltre 250 milioni di stream. Anche in questo caso non poche sono le certificazioni ottenute a oggi dai brani contenuti nell’album (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Disco di platino per Love feat. Guè, Crazy Love e Nemesi feat. Blanco. Loro, Pagliaccio, Io, Cosplayer, Dubbi, Laurea ad Honorem feat. Calcutta e Noi hanno ottenuto il disco d’oro.

I biglietti per Marracash al Lucca Summer Festival sono in vendita da mercoledì 23 febbraio ore 11.00 su www.luccasummerfestival.it.