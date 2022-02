The Kid Laroi in concerto al Milano Summer Festival

La data al Fabrique (cancellata) di The Kid Laroi si sposta al Milano Summer Festival: tutte le info su prezzi e biglietti.

I fan italiani lo aspettavano con trepidazione già il prossimo 8 aprile al Fabrique di Milano. Il concerto però, a causa dello stato attuale di eventi generati dalla pandemia COVID-19 in corso, è stato cancellato. Ma la buona notizia è che Charlton Kenneth Jeffrey Howard, in arte The Kid Laroi, tornerà presto in Italia, sempre a Milano, con uno show ancora più grande e spettacolare. Il 12 luglio 2022 sarà infatti il protagonista di Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai San Siro.

Cresciuto ascoltando le icone dell’hip hop e dell’R&B come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West, il diciottenne da record ha sempre sognato e voluto fare musica, sperando di riuscire a guadagnarsi un posto all’interno di questa eredità specificamente americana.

The Kid Laroi al Milano Summer Festival: info biglietti

NB: importante per i possessori dei biglietti del concerto dell’8 Aprile al Fabrique.

Tutti i possessori dei biglietti del concerto cancellato dell’8 Aprile al Fabrique di Milano riceveranno una comunicazione direttamente dal circuito prevendita presso il quale hanno effettuato l’acquisto. La comunicazione conterrà un codice univoco. Con questo si potrà accedere – in anteprima e con diritto di prelazione nei successivi 5 giorni – alla prevendita della nuova data del 12 Luglio. Potranno così effettuare l’upgrade del loro biglietto prima che parta la presale My Live Nation e la vendita generale.

Coloro invece che hanno acquistato il biglietto del concerto del Fabrique presso un punto vendita fisico avranno anche la possibilità di effettuare l’upgrade direttamente all’Ippodromo Snai San Siro il giorno stesso della data del 12 luglio 2022.

I biglietti per la nuova data saranno invece disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di martedì 22 febbraio per 48 ore. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da giovedì 24 febbraio alle ore 11.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Prezzo Biglietti

Posto Unico – € 35,00 + diritto di prevendita

PIT – 43,00 + diritto di prevendita