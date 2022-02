Blanco, il Blu Celeste Tour è sold out: più di 170mila biglietti venduti!

Un risultato straordinario per Blanco: il Blu Celeste Tour è sold out a poche ore dalla messa in vendita dei biglietti.

Il tour di Blanco è già sold out! A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati i biglietti delle date estive del primo tour italiano di Blanco. Le tappe previste per l’estate 2022 vanno ad aggiungersi a quelle nei club già sold out dal giorno di annuncio. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Blu Celeste Tour ha già totalizzato oltre 170mila biglietti venduti.

Blanco è reduce dal grandioso successo riscosso a Sanremo insieme a Mahmood grazie a Brividi. Blanco è pronto a tornare sul palco portando tutta la sua attitudine punk, cruda e provocatoria del suo album d’esordio. Blu Celeste, ricordiamo, è certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di views su YouTube.

Blanco ha collezionato in meno di un anno 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di 1 miliardo di streaming totali. È inoltre il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti. Dopo aver pubblicato i brani Belladonna (adieu), Notti in Bianco e Ladro di Fiori, il giovane cantautore ha conquistato il grande pubblico grazie alla collaborazione con MACE e Salmo per il singolo La Canzone Nostra, brano che ha dominato per sette settimane la classifica Fimi / GfK.