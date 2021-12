rovere, esce il video di ‘lupo’: «Gli amori delle fiabe e gli amori di oggi»

I rovere danno il via a un nuovo capitolo musicale con l’uscita, il 20 dicembre, del video musicale del loro ultimo singolo dal titolo lupo.

«Il nostro nuovo singolo, lupo, racconta di come a volte si tenda a chiudersi sulla difensiva, evitando i problemi, illudendosi che la vita possa scorrere come una fiaba. – dicono i rovere – Riuscire ad accettarsi come lupi senza venire sommersi dai sensi di colpa è difficile e riuscire a cambiare sembra impossibile, alla fine della storia vorremmo tutti essere Cappuccetto Rosso».