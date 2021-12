Luca Madonia: live all’Auditorium giovedì 23 dicembre

Il cantautore catanese salirà sul palco del Teatro Studio Borgna per raccontare la sua storia dagli anni ‘80 con i Denovo sino alla sua carriera solista con ben dieci album all’attivo. In evidenza il suo ultimo lavoro, La Piramide, composto da duetti con grandi artisti italiani.

Luca Madonia salirà sul palco del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, nell’ambito della manifestazione Natale Auditorium, giovedì 23 dicembre 2021 per raccontare la sua storia. Dagli anni ‘80 con i Denovo, alfieri della new wave italiana, agli anni ‘90 con l’esordio da solista. Dieci album passando anche da un Sanremo nel 2011 con Franco Battiato, fino all’ultimo lavoro dello scorso anno La piramide, dieci brani, tutti duetti con grandi artisti italiani.

Una macchina del tempo, La Piramide, che ci fa viaggiare dalle sonorità più attuali a ritroso fino a quegli anni meravigliosi dei dischi registrati con lentezza e ispirazione, delle grandi orchestrazioni, archi e ottoni che provano le accordature in una grande sala in penombra illuminata solo dalle lucine sugli spartiti. Un disco che pone in cima alla piramide dei bisogni quella voglia di fare le cose, la Musica, insieme, con gli amici di una vita, chiamati a partecipare a questa elegante e divertente festa senza l’assillo del marketing e il sensazionalismo di accoppiate improbabili.

Il lavoro di un artista maturo, attento e pacificato che ben lungi dal chiacchiericcio polemico sul panorama musicale odierno, indica semplicemente una via altra restando coerente con la sua personalissima narrazione del mondo, degli uomini, dell’Amore.

«Per la scrittura e il titolo del disco mi sono ispirato alla Piramide dei bisogni di Maslow. – commenta lo stesso Madonia – Questi, con uno dei modelli più interessanti e dibattuti degli ultimi decenni, crea una gerarchia dei bisogni che determinano la crescita e la formazione dell’uomo durante tutta la sua esistenza. La musica e tutto ciò che vi ruota intorno, ma anche la vita, la conoscenza, la salvezza, la maturità, la realizzazione personale nei rapporti umani fanno parte dei miei bisogni e tutto questo si ritrova nelle canzoni del mio nuovo lavoro. Ma La Piramide è intesa anche come simbolo di elevazione, come speranza di illuminazione per raggiungere vette più alte e così capire meglio la nostra condizione terrena».

Un live, quindi, imperdibile per conoscere meglio un artista che ha dedicato la vita alla musica attraversando tante stagioni con grande coerenza e credibilità.

NATALE AUDITORIUM

LUCA MADONIA

LA MIA STORIA

GIO 23 DIC 2021|21:00| TEATRO STUDIO BORGNA

EURO 15,00 https://www.ticketone.it/event/luca-madonia-inla-mia-storia-auditorium-parco-della-musica-14394660/

Formazione:

Denis Marino: chitarre

Ambra Scamarda: basso

Luca Madonia: voce e chitarra

Web: www.lucamadonia.it

Fb: facebook.com/lucamadoniaofficialpage