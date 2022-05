Michele Merlo, in uscita il brano inedito ‘Farfalle’

A un anno dalla prematura scomparsa, venerdì 27 maggio arriva in radio e digitale un singolo inedito di Michele Merlo.

Si intitola Farfalle il brano inedito di Michele Merlo, la cui pubblicazione è stata annunciata per venerdì 27 maggio. In uscita sulle piattaforme digitali e in radio per Romantico Ribelle / Universal Music, il singolo arriva a un anno dalla prematura scomparsa del giovane cantautore. Tutto risale a pochi giorni dalla malattia, quando Michele è al lavoro presso il Take Away Studios di Modena. Con lui ci sono Daddo, Riky e Fra.

Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, il bisogno di tornare alla musica è forte così come lo sono l’urgenza della condivisione e la necessità di rimettere a fuoco le idee. Queste, rimaste “tra le righe della sua anima”, sono pronte a “liberarsi come farfalle”. Farfalle raccoglie quelle esigenze con forza espressiva e racconta i tanti volti di Michele, vero e proprio sognatore arrabbiato. O Romantico Ribelle.

Copertina da Ufficio Stampa

Il brano, infatti, promette di esprimere da una parte la consapevolezza di essere un’anima “fragile” e, dall’altra, la voglia di rivalsa nei confronti del “sistema”. Lo stesso che stava dimenticando Michele Merlo e la sua arte. Un regalo per il pubblico e per tutti coloro che volevano e continuano a voler bene a Michele.

Prosegue anche il conto alla rovescia per l’evento solidale Michele tra le righe, in programma lunedì 6 giugno allo Stadio Comunale di Rosà (Vicenza). L’evento sportivo coinvolge Play2Give e l’associazione solidale Romantico Ribelle per divulgare gli obiettivi istituzionali della Onlus nata per ricordare il giovane cantautore. Qui tutte le informazioni e gli ospiti annunciati.

Foto da Ufficio Stampa