‘Michele tra le righe’, l’evento solidale tra calcio e musica: tutte le info

Lo Stadio Comunale di Rosà (Vi) ospita la manifestazione ‘Michele tra le Righe’ in memoria di Michele Merlo. Ecco l’iniziativa.

Play2Give e Associazione Romantico Ribelle annunciano l’evento solidale Michele tra le righe, in programma il 6 giugno. L’incontro di calcio vede scendere in campo talent e artisti per ricordare il giovane cantautore Michele Merlo a un anno dalla sua prematura scomparsa. Lo stadio comunale di Rosà (Vicenza) si prepara, così, ad accogliere la manifestazione i cui proventi sono destinati alla Fondazione Città della Speranza Onlus.

L’obiettivo è sostenere progetti di ricerca e di assistenza alle malattie pediatriche e aiutare le attività di Romantico Ribelle. L’Associazione, nata per tenere vivo il ricordo di Michele e per far conoscere la sua arte, è al fianco dei talenti emergenti che attraverso la cultura vogliono esprimere i propri sogni.

LEGGI ANCHE : – ‘Jack & Rose’, il singolo di Cioffi con Emanuele Aloia: «Ho ritrovato la sincerità dei miei brani»

Locandina da Ufficio Stampa MN

Tra i primi protagonisti che hanno aderito alla manifestazione ideata con la famiglia Merlo ci sono Riki, Shade, Boosta e Thomas. E ancora: Grenbaud, ZW Jackson, Moreno, Jacopo ET, Enzuccio, Sergej, Il boss del freestyle, Alberto Bertoli, Federico Baroni e Paolo Vallesi. Altri nomi si stanno aggiungendo alle presenze confermate.

Michele tra le righe verrà commentata in diretta Twitch sul canale Play2Give con le presenze a bordo campo di: Alice De Bortoli, Gaia Clerici e altri ospiti. I biglietti sono in vendita a questo link. L’evento è realizzato con il sostegno di BPER Banca, in collaborazione con l’importante marchio di abbigliamento sportivo Givova, Sponsor Tecnico di Play2give e Nazionale Italiana Cantanti che per l’occasione vestirà anche la squadra dell’Associazione Romantico Ribelle coordinata dalla famiglia di Michele Merlo.

Foto da Ufficio Stampa MN Comm