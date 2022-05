Ed Sheeran, dal 6 maggio la versione di ‘2step’ feat. Ultimo

Il cantautore romano annuncia la collaborazione con Ed Sheeran per il quale ha scritto una strofa nella nuova versione di ‘2step’.

È con un entusiasmo che traspare anche dalle poche righe social che Ultimo annuncia la collaborazione con Ed Sheeran. Il cantautore romano, infatti, ha firmato una strofa per il brano 2step e il singolo è in uscita venerdì 6 maggio. La traccia, di cui sono già disponibili alcuni remix, si arricchisce così di una nuova versione con la partecipazione dell’artista italiano.

“Ho scritto una strofa su un brano di Ed Sheeran”, scrive Niccolò che in questi giorni si trova in California per mettere a punto lo show negli stadi. “L’abbiamo ascoltata insieme qualche mese fa a Los Angeles e gli è piaciuta… uscirà il 6 maggio”. Queste le righe sintetiche di Ultimo che ha chiosato con un invito aperto a tutti e che ricorda anche a se stesso: “Non smettete mai di credere nelle favole”.

A queste parole, Ultimo ha aggiunto nelle stories uno dei passaggi più iconici di Sogni Appesi, tra i brani manifesto della sua discografia. “Sognavo di vivere in alto, dimostrare che ero un vincente”.

‘2step’: un brano, tanti remix

La collaborazione con Ultimo è solo una delle tappe di 2step per il quale Ed Sheeran ha annunciato remix ad hoc con artisti selezionati da diversi paesi del mondo. Particolarmente intenso è il feat. con Lil Baby, il cui videoclip ufficiale è stato girato per le vie di Kiev un anno addietro ed è già visibile in rete. Come dichiarato dallo stesso Sheeran, tutti i proventi degli stream su YouTube saranno destinati agli aiuti umanitari in Ucraina.

Dopo questa versione sono attesi i remix anche per Svezia, Finlandia, Francia, Irlanda e Brasile, solo per citare alcuni mercati. Solo qualche giorno fa, infatti, il cantautore britannico aveva postato un’immagine che lasciava intendere l’uscita di svariati featuring come fossero destinazioni di voli aerei elencate nel tabellone di un aeroporto. Ora, il nome per l’Italia è svelato e il volo è assolutamente ‘on time’. Gate ‘Ed’, ovviamente.

Foto da Ufficio Stampa Wordsforyou