Ultimo, esce ‘Solo – Home Piano Session’ con l’inedito ‘Equilibrio mentale’

Attraverso i suoi social, Ultimo ha annunciato la pubblicazione del brano inedito ‘Equilibrio mentale’ insieme alla versione piano e voce di alcune tracce di ‘Solo’.

L’annuncio social arriva a cinque mesi dall’uscita di ‘Solo’ e pochi mesi dall’avvio del tour negli stadi. Venerdì 25 marzo, Ultimo pubblica ‘Solo – Home piano session’, progetto che completa la release precedente raccontandone il lato più intimo. Disponibile in digitale e in formato fisico – in edizione limitata e autografata, il nuovo capitolo discografico del cantautore comprende sette brani in versione pianoforte e voce.

Sei le tracce già contenute in ‘Solo’, si aggiunge il singolo inedito Equilibrio mentale che completa idealmente il percorso emotivo del disco. Il tema è quello delicatissimo della salute mentale, come lo stesso Ultimo ha spiegato in un post su Instagram. Dall’esperienza della solitudine alla consapevolezza di aver bisogno di aiuto perché “da solo non ce la farò”. Per uscire, per vivere davvero, bisogna condividere.

Tutti i pezzi sono stati registrati all’interno di una villa sul Lago di Como, che ha contribuito a conferire alle canzoni un’atmosfera unica, difficilmente rintracciabile in uno studio di registrazione. Ecco la tracklist completa di ‘Solo – Home piano session’:

Equilibrio mentale – Home piano session Il bambino che contava le stelle – Home piano session Solo – Home piano session Isolamento – Home piano session Niente – Home piano session Quel filo che ci unisce – Home piano session Sul finale – Home piano session

Intanto continua il conto alla rovescia per il tour Ultimo Stadi 2022, per il quale sono stati staccati finora oltre 500mila biglietti. Ultimosi esibirà in quindici città, diventando così l’artista italiano più giovane di sempre a intraprendere una tournée negli stadi. Di seguito tutte le date (Vivo Concerti):

5 giugno 2022 BIBIONE , Stadio Comunale (DATA ZERO)

, Stadio Comunale (DATA ZERO) 11 giugno 2022 FIRENZE , Stadio Artemio Franchi (SOLD OUT)

, Stadio Artemio Franchi (SOLD OUT) 12 giugno 2022 FIRENZE , Stadio Artemio Franchi

, Stadio Artemio Franchi 17 giugno 2022 ANCONA , Stadio del Conero

, Stadio del Conero 22 giugno 2022 TORINO , Stadio Olimpico Grande Torino

, Stadio Olimpico Grande Torino 25 giugno 2022 NAPOLI , Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

, Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT) 26 giugno 2022 NAPOLI , Stadio Diego Armando Maradona

, Stadio Diego Armando Maradona 30 giugno 2022 MODENA , Stadio Alberto Braglia

, Stadio Alberto Braglia 3 luglio 2022 BARI , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 7 luglio 2022 PESCARA , Stadio Giovanni Cornacchia

, Stadio Giovanni Cornacchia 11 luglio 2022 CATANIA , Stadio Cibali

, Stadio Cibali 12 luglio 2022 CATANIA , Stadio Cibali

, Stadio Cibali 17 luglio 2022 ROMA , Circo Massimo (SOLD OUT)

, Circo Massimo (SOLD OUT) 23 luglio 2022 MILANO , Stadio San Siro (SOLD OUT)

, Stadio San Siro (SOLD OUT) 24 luglio 2022 MILANO, Stadio San Siro (SOLD OUT)

I biglietti sono disponibili online su ticketone.it e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Foto Gianluca Caldara da Ufficio Stampa