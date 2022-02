È ancora effetto Sanremo nelle radio: Mahmood & Blanco in vetta, poi LRDL ed Elisa

Oltre ai trionfatori, anche il resto del podio EarOne della settimana fa rima con Sanremo grazie a La Rappresentante di Lista ed Elisa. La top ten completa.

La nuova classifica EarOne Airplay Radio conferma l’onda lunga dell’effetto Sanremo anche nella programmazione dall’11 al 17 febbraio. Stabile in vetta, infatti, c’è il brano trionfatore del Festival 2022 Brividi di Mahmood & Blanco seguito da Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. Anche la medaglia di bronzo fa rima con la kermesse ligure e vede sul terzo gradino O forse sei tu di Elisa.

Si continua, quindi, con Dove si balla di Dargen D’Amico che irrompe in Top Ten guadagnando ben dodici posizioni rispetto a una settimana fa. Primo artista non italiano e non sanremese è Darin, quinto (-1) con il singolo Can’t Stay Away, che precede Marco Mengoni feat. Madame al sesto posto con Mi Fiderò (+2).

A chiudere la rosa dei dieci brani più trasmessi in radio negli ultimi sette giorni ci sono abcdefu di Gayle (settimo posto, -2), Domenica di Achille Lauro (ottavo posto, -1), Sacrifiche di The Weeknd (stabile in nona posizione) e Oh My God di Adele (stabile al decimo posto).

Mahmood & Blanco si confermano anche alla guida della Classifica EarOne Airplay TV che premia al secondo posto O forse sei tu di Elisa seguita da Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista (-1). Anche nell’Airplay TV Indipendenti domina la musica di Sanremo 2022 con Farfalle di Sangiovanni e Tantissimo de Le Vibrazioni rispettivamente al primo e secondo posto.

