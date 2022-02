Podio sanremese in radio: Mahmood & Blanco, LRDL ed Elisa dominano l’airplay

È effetto Sanremo nelle radio, con il podio dei brani più trasmessi occupato dai brani della kermesse. Ecco la Top Ten.

Vincitori al Festival, ai vertici dello streaming e anche nelle radio: Mahmood & Blanco sono in vetta nella classifica airplay EarOne. La loro Brividi, infatti, scalza Jovanotti e vola al primo posto guadagnando ben 33 posizioni rispetto a una settimana fa. A completare la tripletta del podio ci sono, poi, i colleghi sanremesi La Rappresentante di Lista – secondi con Ciao ciao (+38) – e, terza, Elisa con O forse sei tu (+54).

Si ferma, invece, a un soffio dalla medaglia Can’t Stay Away di Darin (quarto posto, -1), brano straniero più trasmesso dal 4 al 10 febbraio. A seguire, ci sono abcdefu di Gayle (quinto, -1), La Primavera di Jovanotti (sesto posto, -5) e Domenica di Achille Lauro (settimo posto, +36), sempre dalla kermesse ligure.

Resistono in Top Ten airplay anche Marco Mengoni con Mi fiderò feat. Madame (ottavo, -6) che precede The Weeknd con Sacrifice (nono, -1) e Adele con Oh My God (decima, -1). E sono tutte sanremesi anche le tre alte new entry nella chart, ovvero Farfalle di Sangiovanni (posizione 22), Ovunque Sarai di Irama (posizione 25) e Chimica di Ditonellapiaga & Rettore (posizione 30).

La Classifica EarOne Airplay Tv conferma le preferenze radiofoniche, con i primi tre posti occupati da Mahmood & Blanco (+45), La Rappresentante di Lista ed Elisa. Farfalle di Sangiovanni e Tantissimo de Le Vibrazioni entrano direttamente nelle prime due posizioni della Classifica EarOne Airplay TV Indipendenti. Al terzo posto chiude il podio, Lettera di là dal mare di Massimo Ranieri (+13).

Foto Kikapress