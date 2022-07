J-Hope e i TXT al Lollapalooza 2022: come vedere i live (gratis) in streaming

Grazie a WeVerse, sarà possibile seguire (gratuitamente) i live di J-Hope e dei TOMORROW x TOGETHER al Lollapalooza 2022.

Tutto è pronto per lo show di J-Hope al Lollapalooza 2022. Un evento storico, non solo perché Hobi sarà il primo artista sud coreano della storia ad esibirsi sul Main Stage del Festival, ma anche perché sul palco ci saranno anche i TOMORROW x TOGETHER. Un’edizione, dunque, che apre finalmente le porte al k-pop, in linea con l’idea di espandersi in Asia (come confermato dall’annuncio della nascita del Lollapalooza in India).

J-Hope ha di fatto sostituito Doja Cat, costretta ad annullare la propria partecipazione per un intervento alle tonsille. Poco male: J-Hope ha infatti da poco rilasciato il suo primo debut solo album, Jack in the Box. Ed è pronto a far tremare (e ballare) Chicago.

La buona nuova è tuttavia che gli show di J-Hope e dei TXT potranno essere seguiti anche in streaming. Se negli USA Live Nation ha unito le sue forze con Hulu, al di fuori degli Stati Uniti i concerti potranno essere seguiti su WeVerse. In via assolutamente gratuita.

L’esibizione di J-Hope inizia a partire dalle 3.50 am della notte tra il 31 luglio e l’1 agosto. I TOMORROW X TOGETHER si esibiranno invece alle 2.45 am della notte tra il 30 e 31 luglio. WeVerse, in cambio, vi chiede solo di usare l’hashtag #Enjoy_Lolla_with_Weverse_LIVE.