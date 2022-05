‘Proof’, i BTS annunciano la tracklist del CD1 e CD2

I BTS iniziano a svelare la tracklist di 'Proof', in uscita il 10 giugno. La tracklist del CD3 sarà rivelata l'11 maggio.

Manca un mese alla pubblicazione di Proof, il nuovo album dei BTS atteso per il prossimo 10 giugno. Nel mentre, la band ha annunciato nelle ultime ore le tracklist del CD1 e del CD2 (Proof includerà 3 CD con una selezione di tracce differenti, inclusi tre nuovi brani, che rifletteranno i pensieri e le idee dei membri della band tra passato, presente e futuro).

Il CD1 includerà alcuni successi dei Bangtan Boys che sono entrati nella Billboard Hot100, incluso Boy With Luv featuring Halsey (certificato Oro anche in Italia), DNA, ON, IDOL e i singoli n.1 Dynamite (Platino in italia) e Butter (singolo oro anche in Italia). Il CD2, invece, mette in evidenza i momenti più profondi della discografia dei BTS come Filter, Stay e Moon. L’annuncio della tracklist del CD3 è atteso per l’11 maggio.

Proof, come comunicato in una nota stampa diffusa dalla Big Hit Music, sarà l’occasione per i BTS di celebrare il 9° anniversario dalla fondazione della band (nel 2013) e ringraziare tutti gli Army del loro supporto in questi anni. L’album antologico racchiuderà questi nove anni di storia dei BTS con uno sguardo rivolto alla carriera straordinaria di questo gruppo pronto ora ad un nuovo capitolo.