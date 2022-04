Psy torna con il nuovo singolo ‘That That’ e duetta con SUGA dei BTS

Il K-Pop di ieri incontra quello di oggi in 'That That', singolo che segna il ritorno di Psy che collabora con SUGA dei BTS.

Psy è tornato e questa volta non è da solo. Uno dei primi interpreti in occidente del K-Pop incontra uno degli esponenti più importanti del K-Pop di oggi. L’artista di ‘Gangnam Style’ infatti ha pubblicato il brano ‘That That’ con SUGA, membro dei BTS e producer della traccia.

LEGGI ANCHE : >> Snoop Dogg conferma la collaborazione con i BTS!

Il ritorno di Psy

‘That That’ segna il ritorno sulle scene di Psy, che il 29 aprile ha pubblicato anche il nuovo album ‘Psy 9th’. Il progetto arriva a 5 anni dall’ultimo disco dell’artista. Tante le collaborazioni contenute nel disco. Non solo quella con SUGA, ma anche il singolo di Pia Zadora del 1984 ‘When the Rain Begins to Fall’ con Hwa Sa dei MAMAMOO, e ‘Happier’ con il cantautore k-pop Crush.

La collaborazione tra Psy e SUGA dei BTS

Psy ha parlato di com’è stato lavorare con SUGA in un video intitolato “Migliori amici a 16 anni di distanza”. “Quando incontro artisti più giovani, non voglio metterli a disagio. Non voglio essere una persona difficile da avvicinare […] Era difficile sentire la differenza di età. Se pensa a me come a un migliore amico, è fantastico per me”.

Da parte sua pure il membro dei BTS ha commentato questa collaborazione: “All’inizio, dato che è più grande di me di molti anni ed è una persona molto rispettata nel mondo degli affari, ero piuttosto nervoso. È stato come lavorare con un amico d’infanzia, quindi ha reso il processo di scrittura delle canzoni molto più divertente”.

Mentre la collaborazione andava avanti, i due hanno costruito una connessione personale che non si aspettavano. “Ad essere onesto, non mi sono avvicinato così tanto a nessuno con cui collaboro. È perché non sono il tipo che si incontra e collabora di persona”, ha dichiarato SUGA. “Ma voleva vedermi di persona […] Davvero non mi aspettavo di ballare con Psy. Pensavo di scrivere solo la canzone!”. SUGA è presente anche nel videoclip di ‘That That’, già online e in tendenza su YouTube.

Foto: Kikapress