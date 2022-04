Il ritorno da solista di Onew degli SHINee con il mini-album ‘DICE’

Onew degli SHINee torna con il mini-album 'DICE', il suo secondo progetto da solista dopo 'Voice' nel 2018.

Il leader degli SHINee Onew è appena tornato con DICE, il nuovo album da solista in uscita l’11 aprile (per SM Entertainment). Si tratta per Onew del secondo mini-album dopo il debutto nel dicembre del 2018 del mini-album Voice. In contemporanea con il progetto, sul canale YouTube della SMTOWN è stato pubblicato anche il video di DICE, la title track definita dalla nota stampa «una canzone d’amore ritmica e fresca».

«Un brano pop – continua la nota stampa – che si distingue per la chitarra ritmica e il suono del synth».

La tracklist conta poi i brani Sunshine, On the Way, Love Phobia, Yeowoobi e In the Whale. Inoltre, Onew è stato protagonista di ONEW DICE Countdown Live, sul canale YouTube SHINee, un’ora prima dell’uscita del brano. Proprio durante la live, Onew ha dichiarato che, quando ha sentito la demo di DICE, «il suono del synth era così divertente che per me è stata una botta di energia. Ho scelto il brano per questo motivo».

Nell’ultima traccia, In the Whale, Onew è citato anche come autore. «Ho scritto i testi di tutte le canzoni – ha detto Onew nella live – ma solo quelle di In the Whale ce l’hanno fatta».

DICE, la tracklist

01.DICE

02.Sunshine

03.On the way

04.Love Phobia

05.여우비 (Yeowoobi)

06.In the whale