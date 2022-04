Lay degli EXO e l’addio alla SM Entertainment (verso un nuovo inizio)

Lay degli EXO ha annunciato l’addio alla SM Entertainment e l’ha fatto a mezzo social con una lettera scritta a mano. Pubblicata l’8 aprile – proprio in occasione dell’anniversario degli EXO – la lettera è sia in inglese che in coreano ed è introdotta dalla didascalia Questa decade è uno dei regali più belli che avessi mai potuto ricevere.

Di seguito le parole di Lay.

«Dieci anni di crescita, grazie a tutti.

Grazie ai miei fratelli EXO per la compagnia e l’incoraggiamento.

Grazie ai miei colleghi della SM per aver partecipato ad ogni passo della mia crescita e delle mie conquiste.

Grazie a tutti i miei fan per il vostro incondizionato amore e supporto.

È tempo di dire addio alla SM.

Ed è anche un nuovo inizio per me a 30 anni.

Ma sarò sempre Lay quando i membri avranno bisogno di me.

Sono il vostro membro in Cina, Zhang Yi Xing».