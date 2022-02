BTS in live viewing, i cinema in Italia e dove acquistare i biglietti

Il BTS Permission To Dance On Stage - Seoul in live viewing in Italia è in partnership con The Space Cinema.

Come annunciato dalla Big Hit Music, il concerto BTS Permission To Dance On Stage – Seoul prevede anche una modalità live viewing, che permetterà agli ARMY di guardare lo show nei cinema dei loro paesi. E in Italia? I biglietti sono disponibili a partire dal 22 marzo e, come indicato dal sito ufficiale, nel nostro paese sono previste due proiezioni: una alle 9.45 e una all’1.45.

Il partner italiano dell’evento è The Space Cinema, che offre una pagina specifica per l’acquisto dei biglietti con l’elenco delle località disponibili.

BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL – si legge sul sito – uno show in cui BTS e ARMY potranno ballare insieme dal vivo. Raggiungici per far sì che BTS e ARMY si uniscano ancora una volta nel ballo e nella musica in questo imperdibile spettacolo dal vivo trasmesso da Seul ai cinema di tutto il mondo! BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE è il nuovo tour globale delle icone pop del 21° secolo, i BTS, con performance travolgenti e tutti i maggiori successi della loro straordinaria carriera. I concerti tenuti a Los Angeles hanno registrato circa 813.000 spettatori in quattro date da tutto esaurito, confermandosi uno tra gli eventi di maggior successo del 2021.

Per acquistare i biglietti e conoscere i cinema disponibili il sito è questo. Da notare che – in zona milanese – l’unico cinema disponibile è a Rozzano, mentre a Roma la proiezione sarà sia al Roma Moderno che a Roma Parco de’ Medici.