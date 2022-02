‘BTS Permission To Dance On Stage – Seoul’, i BTS annunciano tre live a marzo in presenza e streaming

I BTS annunciano 'BTS Permission To Dance On Stage – Seoul': tre live a marzo in presenza e streaming (anche nei cinema).

Dopo BTS Permission To Dance On Stage a ottobre, i BTS hanno annunciato un nuovo concerto in streaming. La Big Hit Music ha infatti comunicato su WeVerse il 16 febbraio l’arrivo di BTS Permission To Dance On Stage – Seoul, una serie di concerti che si terranno il 10, 12 e 13 marzo sia in presenza che in streaming.

La location dei live – come si evince dal nome dell’evento – sarà l’Olympic Stadium di Seoul e ha una portata enorme, perché è da ben due anni e mezzo che i BTS non si esibiscono nella Capitale coreana. L’ultimo live a Seoul era stata infatti la data del BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself The Final a ottobre 2019. Un’eternità!

Ma quali live potranno essere visti online? I concerti del 10 e del 13 marzo saranno trasmessi anche in live streaming, mentre il concerto del 12 marzo sarà trasmesso in live viewing nei cinema di tutto il mondo.

Ulteriori dettagli su biglietti e modalità di visione dei live saranno comunicati a breve dalla Big Hit Music. Come si suol dire, stay tuned!