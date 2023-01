‘About Damn Time’ di Lizzo è il brano più trasmesso del 2022

È Lizzo la regina delle radio 2022, con ben due brani nella Top Ten EarOne Airplay di cui la hit ‘About Damn Time’ conquista la vetta. Tutte le classifiche annuali.

Già in vetta nella chart coi dati parziali dell’anno (in questo articolo), About Damn Time di Lizzo vince il testa a testa con Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. La hit internazionale si laurea, così, brano più ascoltato in radio nel 2022 secondo i dati dell’EarOne Airplay Report 2022. La Classifica Top 100 EarOne Airplay 2022 si riferisce al periodo compreso tra l’1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e si basa sul monitoraggio di un campione di oltre 150 emittenti, rappresentativo dell’audience radiofonica e televisiva italiana (dati Tavolo Editori Radio).

Si aggiunge, così, un nuovo riconoscimento nel palmares di Lizzo, vincitrice di 3 GRAMMY candidata in 6 categorie nella prossima edizione artista più visualizzata del 2022 su TikTok in USA. Del resto, la hit About Damn Time non accenna a rallentare, ormai vicina al miliardo di streams e con oltre 4 milioni di video del brano e oltre 20 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma.

E allargando lo sguardo, la superstar multiplatino mette a segno un doppio traguardo: è, infatti, l’unica artista internazionale ad avere due brani nella Top Ten. La sua 2 Be Lovedchiude il 2022 in sesta posizione.

Un anno, dunque, da incorniciare quello di Lizzo che inaugura il 2023 portando in radio il nuovo singolo Special. Ma l’attesa per i fan italiani è per la tappa milanese del The Special Tour che porterà la star sul palco del Mediolanum Forum di Assago il prossimo 2 marzo.

Le altre classifiche radiofoniche del 2022

Per quanto riguarda gli altri brani nella Top Ten EarOne Airplay 2022, Lizzo e Pinguini Tattici Nucleari precedono As It Was di Harry Styles, Tribale di Elodie e In The Dark di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants. Questa la Top10 completa:

About Damn Time (Lizzo) Giovani Wannabe (Pinguini Tattici Nucleari) As It Was (Harry Styles) Tribale (Elodie) In The Dark (Purple Disco Machine & Sophie And The Giants) 2 Be Loved (Am I Ready) (Lizzo) Bagno a mezzanotte (Elodie) La Dolce Vita (Fedez, Tananai, Mara Sattei) Litoranea (Elisa con Matilda De Angelis) Don’t You Worry (Black Eyed Peas feat. Shakira & David Guetta)

Guardando alla sola musica italiana, il brano più ascoltato in radio nel 2022 è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. Doppietta nella Top Ten EarOne Airplay Italiani per Elodie, seconda e terza rispettivamente con Tribale e Bagno a mezzanotte precedendo La Dolce Vita di Fedez, Tananai, Mara Sattei. Quinto posto per Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis. La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei è il brano che ha collezionato più presenze alla posizione numero 1 della classifica EarOne Airplay Radio nel 2022. Il singolo è stato al primo posto per 8 settimane (dalla settimana 25 e nelle settimane 23 e 34). Questa speciale classifica ha preso in considerazione il numero di settimane totali di leadership e, nei casi di parità, sono state considerate le presenze consecutive.

Ecco la Top10 EarOne Airplay Italiani 2022:

Giovani Wannabe (Pinguini Tattici Nucleari) Tribale (Elodie) Bagno a mezzanotte (Elodie) La Dolce Vita (Fedez, Tananai, Mara Sattei) Litoranea (Elisa con Matilda De Angelis) No Stress (Marco Mengoni) Brividi (Mahmood & Blanco) Ciao Ciao (La Rappresentante Di Lista) Bellissima (Annalisa) 5 Gocce (Irama feat. Rkomi)

Al primo posto della classifica EarOne Airplay Dance 2022 si posiziona In The Dark di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants, seguito da Superstar di Darin e Clap Your Hands di Kungs.

In The Dark (Purple Disco Machine & Sophie And The Giants) Superstar (Darin) Clap Your Hands (Kungs) Can’t Stay Away (Darin) We Own The Night (Sophie And The Giants) I’m Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha) When I’m Gone (Alesso & Katy Perry) Ferrari (James Hype, Miggy Dela Rosa) Tell It To My Heart (Meduza feat. Hozier) In Your Arms (For An Angel) (Topic, Robin Schulz, Nico Santos, Paul Van Dyk)

Brividi di Mahmood & Blanco è in vetta alla classifica EarOne Airplay TV 2022 precedendo La Dolce Vita di Fedez, Tananai, Mara Sattei e Tribale di Elodie.

Brividi (Mahmood & Blanco) La Dolce Vita (Fedez, Tananai, Mara Sattei) Tribale (Elodie) Ciao Ciao (La Rappresentante Di Lista) Giovani Wannabe (Pinguini Tattici Nucleari) Litoranea (Elisa con Matilda De Angelis) No Stress (Marco Mengoni) Bellissima (Annalisa) Propaganda (Fabri Fibra feat. Colapesce Dimartino) Hula-Hoop (Carl Brave e Noemi)

Infine, tra gli indipendenti svetta nei primi due posti Darin con Superstar e Can’t Stay Away. La Classifica EarOne Airplay Indipendenti 2022 vede al terzo posto Vieni nel mio cuore di Ultimo.

Superstar (Darin) Can’t Stay Away (Darin) Vieni nel mio cuore (Ultimo) L’eccezione (Madame) Farfalle (Sangiovanni) Una cosa più grande (Ermal Meta feat. Giuliano Sangiorgi) Essere liberi (Coez) Leam To Say No (Kayma) Come nelle canzoni (Coez) Ti va di stare bene (Ultimo)

