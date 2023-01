Geolier, con ‘Il Coraggio dei Bambini’ conquista la Top Albums Debut Global

Il nuovo album del rapper napoletano Geolier ‘Il Coraggio dei Bambini’ è volato al primo posto negli ascolti globali di Spotify nel weekend di debutto.

Che fosse uno dei progetti più attesi di questo inizio anno era acclarato, ma Geolier con ‘Il Coraggio dei Bambini’ ha davvero conquistato tutti. E non solo in Italia. Il nuovissimo album – disponibile in formato fisico, in streaming e digitale – ha letteralmente scalato la classifica Spotify imponendosi a livello mondiale. Nel weekend di debutto, ovvero dal 6 all’8 gennaio, ‘Il Coraggio dei Bambini’ (Columbia Records/Sony Music Italy) è stato il disco più ascoltato sulla piattaforma di streaming.

L’album, infatti, svetta al primo posto della Top Albums Debut Global lasciandosi alle spalle artisti del calibro di French Montana e Iggy Pop. Inoltre, il rapper mette a segno un’invidiabile doppietta, portando una delle tracce nella Top Songs Debut Global. Si tratta di X CASO con il featuring di Sfera Ebbasta che conquista la sesta posizione nel rank dei singoli.

Anticipato da Chiagne, già certificato Platino, e Money, ‘Il Coraggio dei Bambini’ si muove tra sonorità che guardano oltreoceano e temi estremamente contemporanei. A fare da collante, un’attitudine old-school, attraverso racconti di vita, della strada e delle sue verità. In occasione della pubblicazione del nuovo lavoro, Geolier ha raccontato la genesi del titolo. “È arrivato alla fine di tutto, quando ho visto che in molte delle tracce parlavo dei bambini, della loro forza, del coraggio che hanno”.

“I bambini sono senza filtri e anche quando hanno paura di qualcosa non si fermano, ci provano sempre lo stesso a ottenerla”, aggiunge “E anche per me e le persone che mi stanno attorno spesso è stato così. La vita ci ha messo davanti tante cose belle, ma anche tante cose difficili. Noi abbiamo deciso di avere coraggio e affrontarle proprio come fanno i bambini”. Non a caso sono proprio i bambini del quartiere, i loro sorrisi e le loro speranze protagonisti della cover e del videoclip di Money.

“Loro sono la mia faccia, loro rappresentano la forza, le paure di non farcela ed il coraggio di vincere”, afferma Geolier. “Con questo album ho voluto raccontare ogni pensiero, disagio, sentimento che prova un napoletano, così come lo farebbe un napoletano. È importante per me rappresentare la mia gente.”

Questa la tracklist dell’album e le collaborazioni:

RICCHEZZA (prod. Dat Boi Dee) POCO/TROPPO (prod. Dat Boi Dee) X CASO feat. Sfera Ebbasta (prod. Dati Boi Dee, Daves The Kid) ME VULEV FA RUOSS LONELY (prod. Poison Beatz) NUN SE VER feat. Guè (prod. Dat Boi Dee) MONDAY feat. Shiva (prod. Michelangelo) MONEY (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz) MARADONA (prod. Dat Boi Dee) I AM (prod. Dat Boi Dee) NAPO****NO (prod. Dat Boi Dee) NIENTE DI SPECIALE (prod. Dat Boi Dee) COME VUOI (prod. Dat Boi Dee) IN TRAPPOLA feat. Lele Blade (prod. Dat Boi Dee, Poison Beatz) HERE I COME (prod. Poison Beatz) CHIAGNE feat. Lazza, Takagi & Ketra (prod. Takagi & Ketra) NON CI TORNI PIÙ feat. Paky (prod. Dat Boi Dee) GIVE YOU MY LOVE (prod. Dat Boi Dee)

L’artista è impegnato in un tour instore per incontrare i fan. Questi gli appuntamenti:

14/01 Giugliano in Campania – PARCO COMMERCIALE GRANDE SUD – ORE 16:30 (Cd in vendita presso Euronics)

22/01 Nola (NA) – HYRIA COMMERCIAL SPACE – ORE 16:30(Cd in vendita presso Mondadori Nola).

