Fedez e Salmo insieme nel singolo ‘Viola’, dal 14 ottobre

Per la prima volta Fedez e Salmo collaborano su un brano, ‘Viola’, che esprime lo spirito pop-punk dei due artisti.

L’annuncio ufficiale arriva a qualche giorno dal video online che li vedeva suonare in studio insieme, una manciata di secondi che aveva già fatto sognare una loro collaborazione. Ora, Fedez e Salmo confermano il singolo a due voci, Viola, in uscita radiofonica e digitale venerdì 14 ottobre. Questa volta, come lo stesso Federico afferma via Instagram, l’artista italiano più social è riuscito a non lasciarsi sfuggire nulla prima del tempo.

Viola (Columbia Records/Sony Music Italy) segna l’esordio dell’inedita coppia del rap che promette di conquistare con pezzo travolgente. In molte occasioni sui lati opposti della barricata, Fedez e Salmo hanno trovato terreno di incontro e dialogo comune, suggellato da un giro di chitarra piena di energia. L’anima pop-punk del singolo abbraccia, infatti, i versi su un beat incalzante e frenetico che traghetta immediatamente alla dimensione live.

Cover singolo da Ufficio Stampa

Con questo pezzo Fedez stupisce ancora una volta il pubblico, mostrando una nuova sfaccettatura della sua arte, mentre Salmo ritrova le sue origini punk. Il brano vede come autori gli stessi interpreti insieme a Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Quest’ultimo ha curato anche la produzione musicale. L’artwork della copertina è realizzata dall’artista Fr3nk Zappa.

Foto di Roberto Graziano Moro da Ufficio Stampa