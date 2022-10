Tiziano Ferro, la tracklist e i featuring del nuovo album ‘Il mondo è nostro’

Svelata la tracklist del nuovo album di Tiziano Ferro, ‘Il mondo è nostro’, atteso per il prossimo 11 novembre. Ecco le collaborazioni.

A poco più di un mese dalla pubblicazione del nuovo progetto discografico, Tiziano Ferro rivela la tracklist de ‘Il mondo è nostro’. Atteso per il prossimo 11 novembre (Virgin Records/Universal Music Italia), l’album del cantautore – già disponibile in preorder – contiene tredici canzoni e cinque featuring d’eccezione con artisti italiani e internazionali.

A partire da Sting, con cui Tiziano Ferro rilegge il brano tratto dal suo ultimo album For Her Love. Con Roberto Vecchioni, invece, l’artista sceglie di duettare nell’inedito I miti mentre incontra per la prima volta Caparezza sulle note di L’angelo degli altri e di se stesso. E ancora, condivide con thasup la traccia r()t()nda – già al secondo posto nella classifica Spotify – e canta con l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini il brano Ambra/Tiziano.

Tra i brani che compongono ‘Il mondo è nostro’ anche il primo singolo estratto La vita splendida, che ha raggiunto la vetta della classifica radiofonica. Inoltre, a pochi giorni dalla pubblicazione, la canzone è stata la più cercata in Italia su Shazam, a dimostrazione del grande affetto che l’artista di Latina riceve a ogni suo brano. Cresce, inoltre, l’attesa anche per il ritorno live di Tiziano Ferro che con gli oltre 350 mila biglietti venduti ad un anno di distanza dalla partenza del TZN 2023 tour (organizzato da Live Nation) si conferma già uno degli eventi più attesi del nuovo anno.

Questa la tracklist completa:

Il paradiso dei bugiardi Il mondo è nostro La vita splendida Addio mio amore La prima festa del papà r()t()nda con thasup Mi rimani tu A parlare da zero L’angelo degli altri e di se stess con Caparezza Ambra/Tiziano con Ambra Angiolini I miti con Roberto Vecchioni Quando io ho perso te For Her Love (Sempre Amata) con Sting

“È un piacere collaborare per For Her Love con Tiziano, la cui voce unica e l’approccio delicato sono perfetti per la canzone”, dichiara Sting in merito alla collaborazione. “Di tutto mi potevo aspettare tranne che mi chiamasse Tiziano Ferro, gasato e convinto perché io cantassi in una sua canzone – spiega Roberto Vecchioni – Quando abbiamo incrociato gli sguardi in videochiamata ho capito l’uomo. […] Meraviglioso. Tiziano non è un mito, non è un Dio, non vuole essere imitato. Tiziano è un uomo che dissemina amore ed empatia e solo questo vuole in cambio, e da me ce l’ha. Spero solo che non sia lui a considerarmi un mito, visto come la pensa”.

“La canzone che mi sono dedicata nel 2001 si chiamava Xdono e lui era un giovane talentuosissimo che mi ringraziava nel disco, non ci conoscevamo”, spiega invece Ambra. “Da quel momento è iniziata la mia altra vita, quella dove ho scalato la mia ‘montagna’ e non quella degli altri. Nel 2021 arriva sempre lui e mi ‘salva’ in musica … Ambra e Tiziano. Grazie per l’amore gratis”.

“Tiziano Ferro è stato uno dei primi artisti italiani a sdoganare i brani R&B/soul nella nostra nazione”, dice da parte sua Caparezza. “Quella che oggi potrebbe sembrare una strada in discesa per via della capillare diffusione della musica urban, vent’anni fa era una sfida assoluta. […] Mi ha inviato una canzone dal sapore “boom bap” a cui non ho potuto resistere”.

