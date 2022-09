Tiziano Ferro, il nuovo singolo è ‘La Vita Spendida’: «Un dialogo ipotetico con una cara amica»

Esce il 9 settembre 'La Vita Splendida', il nuovo singolo di Tiziano Ferro che anticipa l'album 'Il Mondo è Nostro'.

Si intitola La Vita Splendida il nuovo singolo di Tiziano Ferro, disponibile da venerdì 9 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. Il brano apre la strada al prossimo album di Tiziano Ferro in uscita il prossimo 11 novembre che si intitolerà Il Mondo è Nostro (Virgin Records/Universal Music Italia).

La Vita Splendida segna poi la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana, Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano con Tiziano per il suo ritorno alle scene.

«La Vita Splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica. Una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni. – racconta in proposito Tiziano Ferro – Durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite. E questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l’Amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici».

Al centro di questa conversazione c’è ovviamente la Vita. Anche se passiamo attraverso strade tortuose e curve impegnative il bilancio finale è sicuramente ottimista, liberatorio. Tiziano, che ha appena festeggiato i 20 anni di carriera, pubblicherà il suo nuovo progetto discografico – l’ottavo album di inediti – a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro di studio Accetto Miracoli (tre dischi di platino).

Tiziano Ferro, La Vita Splendida e l’album Il Mondo è Nostro

Il Mondo è Nostro conterrà 13 brani inediti ed è stato scritto da Tiziano Ferro e registrato a Los Angeles durante questi ultimi tre anni. Sarà possibile preordinare Il Mondo è Nostro a partire dal 9 settembre su Amazon e dal 16 settembre in tutti gli altri store fisici e digitali.

Sono già state inoltre rese note le date live del TZN 2023, tour organizzato da Live Nation. Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021 viene invece recuperato a Messina come da calendario originale 2020.

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. I biglietti per le nuove date sono in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com.

Di seguito il nuovo calendario (per informazioni www.livenation.it):

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova Stadio Euganeo

RADIO 101 è partner del tour TZN2023