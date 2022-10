Gazzelle, la discografia completa in Audio Spaziale su Apple Music

Da ‘Superbattito’ a ‘Ok’, la discografia di Gazzelle è ora disponibile in Audio Spaziale su Apple Music. Ascolta qui la playlist essenziale.

È ora disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music l’intera discografia del cantautore romano Gazzelle. Dal primo album ‘Superbattito’ (2017) all’ultimo progetto ‘OK’ (2021), passando per ‘Punk’ e tutti i singoli che hanno portato al successo nazionale. Tra questi, immancabili, Quella che e Scintille, che hanno fatto appassionare i fan dell’alternative/indie, fino alle hit più recenti come Tuttecose (feat. Mara Sattei) e Fottuta Canzone.

La musica di Gazzelle non è mai suonata così coinvolgente per una nuova e suggestiva esperienza di ascolto. Federico Nardelli, fidato producer del cantautore, ha dichiarato: “Per me è stato un grande piacere tornare in studio per riscoprire le primissime registrazioni di Gazzelle, è stato come tornare indietro nel tempo e allo stesso tempo ritrovarmi in un attimo nel futuro grazie alla possibilità di ascoltare ora tutto il suo catalogo in Audio Spaziale su Apple Music”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAZZELLE (@gazzelle__)

Per il romano è appena finita un’estate trascorsa on stage, grazie al tour che lo ha visto portare per la prima volta sui palchi dei principali palazzetti italiani i suoi ultimi progetti discografici. Da Mantova a Roma, da Milano a Taormina, dove si è esibito nella preziosa cornice del Teatro Antico.

Ecco, intanto, la playlist Brani Essenziali per scoprire – o riscoprire – i brani del giovane artista romano.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST