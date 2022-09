‘An Intimate Night’, Elisa torna nei teatri

Elisa torna nei teatri dopo le oltre 50 date sold out di 'Diari Aperti Tour'. 'An Intimate Night' sarà una serie di date speciali.

Elisa torna nei teatri. Dopo le oltre 50 date sold out di Diari Aperti Tour, l’artista a grande richiesta ritorna nell’atmosfera intima del teatro, nuovo palcoscenico di An Intimate Night, una serie di date speciali che prenderanno il via il 1° dicembre da Trieste.

Ad accompagnare la voce di Elisa, sul palco ci sarà una formazione che vivrà delle suggestioni uniche di pianoforte, chitarra e quintetto d’archi. Chiusa con straordinario successo di pubblico e critica (oltre 150.000 spettatori) la tournée Back To The Future Live Tour, che in viaggio per l’Italia ha portato non solo tanta musica ma anche un importante messaggio per l’ambiente, e in attesa di partire per il tour Europeo, l’artista annuncia il nuovo progetto live. Un’occasione unica per rivedere Elisa in concerto nella dimensione magica del teatro nel periodo natalizio.

LEGGI ANCHE: Elisa e Tommaso Paradiso sul palco della RCF Arena: «Eventi che vanno oltre la musica»

Le prevendite di An Intimate Night (prodotto e organizzato da Friends and Partners e Double Trouble Club) si apriranno giovedì 29 settembre alle ore 16.00 per tutti e mercoledì 28, alle ore 16.00, per gli iscritti al fanclub.

Le date in calendario, in aggiornamento, sono

1 dicembre TRIESTE – Teatro Rossetti

5 dicembre BOLOGNA – Europauditorium

8 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi

16 dicembre TORINO – Auditorium G. Agnelli Del Lingotto

21 dicembre FIRENZE – Teatro Verdi

28 dicembre ROMA – Auditorium Parco Della Musica

3 gennaio CATANIA – Teatro Metropolitan

I biglietti per gli eventi sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali. Tutte le info su friendsandpartners.it.