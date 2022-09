Liszt Festival di Albano, János Baláz omaggia György Cziffra

Anteprima d’eccellenza il 9 ottobre al Liszt Festival con János Balázs e l’omaggio a György Cziffra e al periodo romano di Liszt.

Per il suo 35° anno, lo storico Liszt Festival di Albano (RM) apre con una speciale anteprima. Un evento che, per la prima volta, vedrà il festival nella cornice seicentesca della Chiesa pontificia di S.Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Il Liszt Festival apre le sue attività concertistiche del 2022, inoltre, con un ospite d’eccellenza. Si tratta di János Balázs, esponente di massima importanza sulla scena internazionale, con un concerto in omaggio a György Cziffra.

Nella chiesa progettata da Gian Lorenzo Bernini, cuore di Castel Gandolfo, János György omaggia il grande pianista ungherese cimentandosi con le più rilevanti opere di Liszt del periodo romano. Ma presenterà anche brani scelti di Schumann, Puccini, Ponce, Delibes.

Prende le mosse proprio da Budapest, quindi, la 35° edizione del Liszt Festival con un concerto organizzato dagli amici della musica Cesare De Sanctis in collaborazione con il Cziffra Festival di Budapest. E che chiude idealmente il centenario della nascita di György Cziffra del quale lo stesso Balas Balázs è ritenuto erede naturale.

Liszt Festival di Albano, la programmazione

Dopo l’anteprima con János Balázs, la programmazione ufficiale del Liszt Festival al Palazzo Savelli di Albano parte il 30 ottobre con László Borbély, piano solo per una serata concerto dedicata a Chopin e Liszt. Per proseguire il 6 Novembre con il progetto Tzigane! con Francesco Mezzena al violino e Stefano Giavazzi al pianoforte.

Attesissima a Palazzo Savelli il 27 Novembre anche Jin Ju, stella primaria del virtuosismo femminile pianistico. La grande chiusura il 4 dicembre è invece affidata ai Solisti e all’Orchestra del Liszt Festival, con l’iperbolico violoncellista Gianluca Giganti, sotto la prestigiosa direzione di Gabriele Bonolis.

Il Festival è ideato e organizzato dall’Ass. Amici della Musica Cesare De Sanctis Festival Liszt Albano ETS con il contributo del Comune di Albano Laziale e la direzione artistica di Maurizio D’Alessandro. Ad eccezione del Concerto di apertura del 9 Ottobre di János Balázs che si terrà nella Chiesa pontificia di S.Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo alle ore 19.30 con ingresso libero, tutti gli altri i concerti si svolgeranno ad Albano, presso la Sala Nobile di Palazzo Savelli (Piazza Costituente, 1), alle 18.00. Biglietto unico d’ingresso 12 euro. Info e prevendita 069364605.

Per info: www.amicidellamusicaalbano.it