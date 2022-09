I Paramore tornano con ‘This is Why’

Dopo cinque anni, i Paramore tornano con nuova musica: 'This is Why' è la title track dell'album in arrivo nel 2023.

Dopo cinque anni di (relativi) silenzi, i Paramore rilasciano finalmente nuova musica. Il 28 settembre, la band composta da Hayley Williams, Zac Farro e Taylor York ha rilasciato il nuovo brano This is Why. Il brano è accompagnato da un video diretto da Brandan Yates.

E sì, il singolo fa da apripista all’album in arrivo – dal titolo This Is Why – atteso per il 10 febbraio 2023 (Atlantic Records). Si tratta del sesto album in studio dei Paramore.

«This Is Why – dice Hayley Williams nella nota stampa – è l’ultimissima canzone che abbiamo scritto per l’album. Ad essere onesti, ero stanca di scrivere testi ma Taylor ha convinto me e Zac a lavorare su quest’ultima idea. Ciò che ne è venuto fuori è la title track dell’intero album. Riassume una pletora di emozioni pazzesche, le montagne russe provate nell’essere vivi nel 2022, l’essere sopravvissuti a questi ultimi tre o quattro anni. Penserete che dopo una pandemia globale di proporzioni fottut*mente bibliche e la minaccia costante di un pianeta morente, gli umani avrebbero dovuto trovare un po’ di profondità in se stessi. Per essere più gentili o più empatici».

L’ultimo album dei Paramore risale al 2017 ed è After Laughter. Nel mentre, è però uscito l’album da solista di Hayley (Petals for Armor), mentre Farro ha rilasciato una serie di lavori sotto il moniker Halfnoise.