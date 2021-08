Anche i Paramore compaiono ora tra gli autori di ‘good 4 u’ di Olivia Rodrigo

Hayley Williams e Josh Farro dei Paramore appaiono ora tra gli autori di 'good 4 u' di Olivia Rodrigo (per un'interpolazione).

C’è un po’ di Paramore in good 4 you, la hit di Olivia Rodrigo incoronata proprio in questi giorni da Spotify il brano dell’estate più ascoltato al mondo. Sul sito ufficiale di ASCAP (l’American Society of Composers, Authors and Publishers), sono infatti apparsi nella lista degli autori Josh Farro – ex chitarrista dei Paramore – e Hayley Williams, oltre ai già inseriti Olivia Rodrigo e Daniel Nigro, produttore.

Il fatto curioso – se così possiamo dire – è che dei due membri dei Paramore come co-autori non c’era menzione al momento dell’uscita del brano. Tuttavia, sul web si è scatenata una vera e propria diatriba: su TikTok e YouTube non si contano i video mash-up che notano somiglianze tra good 4 u e Misery Business, hit dei Paramore del 2007. Secondo Billboard USA, il team della Rodrigo e quello della band erano già in contatto prima dell’uscita di good 4 u. Va detto anche che ultimamente si è diffusa la pratica di aggiungere gli autori dei brani solo in un secondo momento. Una pratica retroattiva che – secondo i più maliziosi – serve puramente ad evitare accuse di plagio e strascichi.

Misery Business dei Paramore e good 4 u di Olivia Rodrigo: cos’è un’interpolazione

Di fatto, è una pratica che attesta il riconoscimento di un’interpolazione, ovvero l’inserimento ricreato di un segmento del vecchio brano in quello nuovo. A differenza del sample, nell’interpolazione un brano viene ricreato nota dopo nota nel rispetto però della composizione nuova. La notizia ha ovviamente fatto gioire i Paramore. La Williams ha condiviso una story della Warner Chappell Music, commentando Our publisher is wildin’ rn (Il nostro editore sta impazzendo in questo momento, ndr).

Si tratta del secondo brano della Rodrigo ad aggiungere in corsa – o meglio dopo l’uscita dell’album Sour – un elenco di autori ai brani. Era già successo con deja vu, firmata ora – oltre che da Daniel Nigro e dalla Rodrigo – anche da Taylor Swift, St Vincent e Jack Antonoff per l’interpolazione di Cruel Summer.