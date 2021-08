Songs of Summer: è ‘malibu’ di sangiovanni la canzone italiana più ascoltata su Spotify

Spotify ha svelato gli ascolti dell’estate 2021 che vede trionfare Olivia Rodrigo. In Italia si impongono sangiovanni, BLANCO e Fedez.

Neanche il tempo di abituarsi al caldo ed è già ora di bilanci e classifiche. La prima è quella di Spotify che ha pubblicato la playlist Songs of Summer con le canzoni più ascoltate dell’estate 2021 (dal 29 maggio al 22 agosto). Nei mesi più caldi dell’anno, gli utenti del servizio in streaming hanno portato in vetta a livello globale la hit di Olivia Rodrigo good 4 u con oltre 600 milioni di ascolti totali.

La traccia è entrata in più di 18 milioni di playlist dal momento della sua pubblicazione e fa guadagnare all’artista anche il primato di cantante più giovane di sempre al primo posto nelle preferenze dell’estate. Ma good 4 u non è l’unico singolo della Rodrigo nella rosa delle hit di stagione. La rivelazione della musica, infatti, è in Top 20 globale anche con deja vu (11), traitor (14), driver licence (17) e happier (18).

Nella classifica Songs of Summer globale, poi, troviamo i nostri Måneskin che portano sul podio di brani più streammati della stagione la cover di Beggin’ (seconda). La band romana si piazza anche al dodicesimo posto con il singolo I Wanna Be Your Slave. Di seguito la Top Ten delle canzoni più ascoltate dell’estate a livello globale (basata sugli ascolti tra il 29 maggio e il 22 agosto 2021):

good 4 u by Olivia Rodrigo Beggin’ by Måneskin Todo De Ti by Rauw Alejandro MONTERO (Call Me By Your Name) by Lil Nas X Kiss Me More by Doja Cat, SZA STAY by The Kid LAROI, Justin Bieber Yonaguni by Bad Bunny Bad Habits by Ed Sheeran Butter by BTS Levitating by Dua Lipa, DaBaby

Spotify Songs Of Summer: le canzoni più ascoltate in Italia

Ma cosa succede, invece, in Italia? La canzone più ascoltata dell’estate è malibu di sangiovanni con oltre 56 milioni di stream. Seguono, con la medaglia d’argento, BLANCO e Sfera Ebbasta con MI FAI IMPAZZIRE e al terzo posto il trio di Mille (Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti). Nella Top Ten anche Aka 7even, Elettra Lamborghini e Rkomi. Di seguito la classifica completa delle canzoni più ascoltate dell’estate in Italia (basata sugli stream dal 29 maggio al 22 agosto 2021):

malibu by sangiovanni MI FAI IMPAZZIRE by BLANCO, Sfera Ebbasta Mille by Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti NUOVO RANGE by Rkomi, Sfera Ebbasta, Junior K Un bacio all’improvviso by Rocco Hunt, Ana Mena Loca by Aka 7even I WANNA BE YOUR SLAVE by Måneskin Pistolero by Elettra Lamborghini Notti In Bianco by BLANCO PARTIRE DA TE by Rkomi LUNA PIENA by Rkomi, Irama, Shablo Ti raggiungerò by Fred De Palma ZITTI E BUONI by Måneskin MAKUMBA by Noemi, Carl Brave MAREA by Madame lady by sangiovanni Salsa by J-AX, Jake La Furia Beggin’ by Måneskin Mohicani by Boombadash, Baby K Yo No Sé by Rvfv

I podcast dell’estate 2021

Per quanto riguarda, invece, il mondo dei podcast, a livello globale si impone The Joe Rogan Experience seguito da Crime Junkie e Call Her Daddy che completano il podio. In Italia, invece, il più ascoltato è Alessandro Barbero con le sue Lezioni e Conferenze di Storia; quindi Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal e Demoni Urbani e The Essential. Ecco la classifica dei podcast più ascoltati in Italia (stream dal 29 maggio al 22 agosto 2021):

Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia Muschio Selvaggio Demoni Urbani The Essential La Zanzara Limoni Qui si fa l’Italia Motivazione e Crescita Personale Complottisti Domestici Cachemire Podcast

Foto da Ufficio Stampa Spotify Italia