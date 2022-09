‘E così tutto canta’, il cd book dei MishMash per Finisterre

I MishMash presentano l'esperienza sonora di un viaggio in musica durato 25 anni tra Mediterraneo, Est e Medio Oriente.

Esce l’8 ottobre per Finisterre E così tutto canta: dialoghi e musiche per un futuro possibile, il primo cd book di MishMash. È il racconto di un viaggio in musica lungo 25 anni che ha visto la band italiana incontrare suoni e voci da ogni angolo del mondo al crocevia di quattro fedi (buddismo, cristianesimo, ebraismo e islam).

E così tutto canta è però anche la celebrazione dei 25 anni di carriera di MishMash. Un album, non a caso, ricco di approfondimenti. In pieno stile MishMash (termine che in varie lingue racchiude significati legati al concetto di mescolanza), il cd book E così tutto canta: dialoghi e musiche per un futuro possibile, attraverso 12 tracce e il libro di accompagnamento, restituisce alla musica la sua vera risorsa di dialogo. La contaminazione diventa così un’esperienza sonora distintiva, in grado di superare ogni divisione geografica e culturale.

Gruppo unico nel suo genere, MishMash, ha unito in un percorso tra tradizioni popolari e intercultura quattro musicisti appartenenti a quattro differenti fedi religiose: Buddismo, Cristianesimo, Ebraismo e Islam. Sono Marco Valabrega al violino e viola, Nicola Pignatiello alla chitarra, Bruno Zoia al contrabbasso e Mohssen Kasirossafar alle percussioni persiane. Insieme a loro, la cantante italo-turca Yasemin Sannino.

«Ci siamo diretti verso Oriente – dichiarano i MishMash – fin dall’inizio. E siamo partiti da una melodia tradizionale greca che ci invitava ad andare avanti su quella strada di scoperta di suoni, parole e persone che abbiamo sempre cercato di percorrere, aprendo gli occhi, le orecchie e il cuore sugli angoli del mondo. A volte basta un suono e sei già insieme agli altri ad ascoltare».

E così tutto canta: dialoghi e musiche per un futuro possibile di MishMash dal vivo

Non solo cd book, ma anche esperienza dal vivo. L’uscita di E così tutto canta: dialoghi e musiche per un futuro possibile sarà infatti accompagnata da un minitour autunnale dalla periferia al cuore di Roma. Uno spettacolo di musica, danza, recitazione, poesia e talk. Con il sostegno del Ministero della Cultura quale Ente sostenitore e di Roma Capitale, nell’ambito del ciclo di programmazione Spettacoli dal vivo nei comuni della Città metropolitana di Roma Capitale.

Sul palco con i MishMash artisti provenienti da diverse culture e etnie. Dalle danzatrici Elisa Scapeccia ed Emanuela Vecchio alla cantante Yasemin Sannino. E ancora il violista Daniele Valabrega e gli attori Esper Russo e Tiziana Biscontini che daranno voce alle parole di Edith Bruck, Don Matteo Zuppi, Max Manfredi, Pasquale Troìa e degli stessi musicisti di MishMash.

I MishMash porteranno E così tutto canta il 1° ottobre, in occasione dell’uscita del primo singolo, a Capranica Prenestina (ore 18:00, Sala del Consiglio Comunale). L’8 ottobre, data di uscita del cd book, il live sarà a Canale Monterano (ore 21.00 Teatro Maurizio Fiorani. Alle 20:30 ci sarà la premiazione del Concorso Fotografico I luoghi del dialogo). Proseguirà poi lunedì 17 ottobre a Roma al Logical Space (ore 18:30, via dei Santissimi Quattro 27). Mercoledì 2 novembre, invece, MishMash in concerto alle 20:30 presso il Centro di Cultura ebraica Pitigliani di Roma.

Foto: Mohssen Kasirossafar