MTV VMAs 2022, sul palco anche BLACKPINK e Måneskin

Si arricchisce l’elenco dei performer attesi sul palco degli MTV VMAs 2022, il prossimo 28 agosto: ci saranno anche Lizzo, Måneskin, Jack Harlow e BLACKPINK.

Va arricchendosi la lineup dei prossimi MTV VMAs 2022, in programma domenica 28 agosto live dal Prudential Center di Newark, New York. Dopo aver svelato la lunghissima lista delle candidature (qui tutte le nomination), l’emittente sta snocciolando i nomi dei perfomer che si alterneranno sul prestigioso palcoscenico. I primi confermati sono stati Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid e Panic! At The Disco a cui si è aggiunta Nicki Minaj che ritirerà anche il ‘Video Vanguard Award’.

Ora, MTV aggiunge alla scaletta altre star che infiammeranno la serata: si tratta di BLACKPINK, Jack Harlow, Lizzo e Måneskin. La rock band italiana promette di entusiasmare nuovamente il pubblico internazionale dopo l’eccezionale esibizione (e la vittoria come ‘Best Rock’) agli MTV “EMAs” del 2021.

Il debutto ai VMAs sarà sulle note dell’ultimo singolo, Supermodel, e potrebbe essere coronato anche da nuovi premi. I Måneskin, infatti, sono in lizza nelle categorie “Best New Artist” e “Best Alternative” e sono già entrati nella storia come primo gruppo italiano a essere nominato in una categoria principale.

Foto di Francis Delacroix da Ufficio Stampa Wordsforyou

Attesissime anche le star del K-Pop BLACKPINK, per la prima volta live negli Stati Uniti con un’imperdibile performance di Pink Venom. Nel 2020, le artiste sono entrate nella storia come primo girl group K-Pop a portare a casa un Moon Person (per “Song of the Summer”) e hanno tutta l’intenzione di fare il bis nella nuovissima categoria “Best Metaverse Performance”.

Torna, poi, ai VMAs Jack Harlow che, dopo l’esordio con Lil Naz X, regalerà la sua prima esibizione da solista. A pari merito con il maggior numero di nomination di quest’anno (7), Harlow cerca di portare a casa il suo primo Moon Person. A chiudere i nuovi annunci per il main stage è Lizzo, già sul palco della manifestazione nel 2019. Ora la poliedrica star è pronta per un altro momento epico su MTV con una performance di 2 Be Loved dal suo nuovo album ‘Special’.

L’emittente ha anche annunciato la presenza di Kane Brown come headliner del Toyota Stage per il primo show di Mixed Reality. L’artista di fama internazionale farà la sua prima esibizione televisiva per presentare il brano Grand. I fan saranno accompagnati in un viaggio musicale da New York City al New Jersey a bordo della Toyota Corolla Cross fino alla performance sul Toyota Stage.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Video Music Awards (@vmas)

I VMAs 2022 in televisione e le votazioni online

Le votazioni online sono aperte per i fan, che possono votare i loro artisti preferiti visitando il sito vote.mtv.com fino a venerdì 19 agosto 2022. Inoltre, l voto per Best New Artist, presentato da EXTRA® Gum, sarà attivo anche durante lo show di domenica 28 agosto 2022. Le candidature per le categorie social tra cui Group of the Year e Song of Summer saranno annunciate a breve.

I VMAs 2022 vanno in scena live, domenica 28 agosto dal Prudential Center del New Jersey e saranno in diretta sui canali MTV in contemporanea in oltre 170 paesi. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704), anticipato dal pre show.

Quindi, gli MTV VMAs 2022 si potranno rivedere su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) lunedì 29 agosto alle ore 22:00, anticipati dalla replica del pre show alle 21:00 e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) martedì 30 agosto alle ore 20:00, anticipati dalla replica del pre show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Video Music Awards (@vmas)

Foto da Ufficio Stampa MTV