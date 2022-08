MTV VMAs 2022, tra i primi performer Anitta, J Balvin e Marshmello x Khalid

Dopo l’annuncio delle nomination, ecco i primi artisti sul palco dei Video Music Awards 2022, in programma il 28 agosto.

Dopo l’annuncio degli artisti nominati nelle varie categorie e l’apertura delle votazioni online, MTV svela i primi performer dei Video Music Awards 2022. Ad accendere lo show, in diretta dal Prudential Center a Newark (New Jersey) domenica 28 agosto, ci saranno Anitta, J Balvin, Marshmello x Khalid e Panic! At The Disco.

Per l’artista brasiliana si tratta del debutto sul palco principale dei VMAs dal quale regalerà la prima esibizione televisiva del singolo Envolver. Il brano ha recentemente fatto guadagnare alla superstar la certificazione del Guinness dei Primati come prima artista latina solista a raggiungere il primo posto su Spotify. Inoltre, Anitta è in lizza per il suo primo Moon Person nella categoria Best Latin, diventando così la prima artista brasiliana ad essere nominata per un Moon Person.

Attesa anche il colombiano J Balvin, che torna ai VMAs con la prima televisiva/mondiale di Nivel de Perreo insieme a Ryan Castro. La star cerca anche di conquistare il suo sesto Moon Person per il Best Latin (In Da Getto con Skrillex), che lo incoronerebbe come l’artista latino più premiato nella storia dei VMAs.

Annunciati poi Marshmello x Khalid che promettono una performance televisiva in anteprima mondiale sulle note di Numb, che sta scalando le classifiche. Prima volta sul main staige per Marshmello, l’esibizione al Prudential Center segna invece il ritorno di Khalid ai VMAs, dopo il debutto nel 2017 con Logic e Alessia Cara.

Ultimo nome confermato è quello dei Panic! At The Disco, al secondo passaggio sul palco dei Video Music Awards. Per il 2022, regalano in anteprima mondiale il nuovo singolo Middle of a Breakup. Nove volte candidati, gli artisti cercano di portare a casa anche una vittoria per Alternative Video, prima nomination in questa categoria.

I VMAs 2022 in televisione

I VMAs 2022 vanno in scena live, domenica 28 agosto dal Prudential Center del New Jersey e saranno in diretta sui canali MTV in contemporanea in oltre 170 paesi. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta nella notte tra il 28 e il 29 agosto a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704), anticipato dal pre show.

Quindi, gli MTV VMAs 2022 si potranno rivedere su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) lunedì 29 agosto alle ore 22:00, anticipati dalla replica del pre show alle 21:00 e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) martedì 30 agosto alle ore 20:00, anticipati dalla replica del pre show.

