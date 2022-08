RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, gli artisti sul palco dell’Arena di Verona

Manca sempre meno alla grande serata evento di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con la migliore musica della stagione. Ecco il cast all’Arena di Verona.

È ormai iniziato il conto alla rovescia per il Power Hits Estate 2022, serata evento targata RTL 102.5 in programma il 31 agosto all’Arena di Verona. Lo show promette di portare sul prestigioso palco i migliori artisti italiani e internazionali del momento, per decretare il power hit della stagione.

Alla conduzione il trio di speaker dell’emittente radiofonica formato da Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Dopo l’annuncio dei conduttori, RTL 102.5 svela i nomi dei cantanti che si alterneranno con le loro esibizioni per un concerto unico.

Confermati, ad oggi: Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash ft. Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani. E ancora: Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.

Tecnologia all’avanguardia in scena all’Arena di Verona

Ma l’elenco è destinato ad allungarsi, con ‘straordinarie sorprese’ che RTL 102.5 tiene per il momento nel cassetto. Quello si profila, dunque, è un cast stellare in uno degli anfiteatri più prestigiosi per il quale è stata pensata una tecnologia di avanguardia. “Sette anni fa l’editore di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, mi ha affidato la produzione dell’evento Power Hits Estate”, spiega il produttore esecutivo Fabio Marcantelli.

“Uno show all’Arena di Verona in diretta televisiva e radiofonica, che trae ispirazioni dallo spirito del Festivalbar, la cui tappa finale, che decretava il vincitore, si svolgeva proprio all’Arena di Verona”, continua Marcantelli. “Ambizioso l’obiettivo: costruire uno spettacolo sempre più grande, innovativo e accattivante con una squadra di grandi professionisti, che hanno accettato la sfida”.

“Con la squadra di produzione andiamo a costruire ogni volta un evento in cui la gente ritrova sempre un format incalzante, dinamico e fedele a sé stesso. Ma che ogni anno, con uno sguardo al futuro, inserisce elementi innovativi sia a livello scenografico sia a livello tecnologico”, aggiunge il produttore esecutivo.

Ed ecco la novità 2022. “Per la prima volta non verranno utilizzati i soliti Ledwallcome sfondo alle esibizioni e per le grafiche, ma sarà impiegata una nuova tecnologia”, spiega Marcantelli. “Si tratta di un modo innovativo di interpretare la scenografia grazie a Scenoluminoso. All’Arena di Verona saranno utilizzati led dinamici assemblati artigianalmente e comandati singolarmente da potenti Media server”.

Power Hits Estate 2022 in televisione

Il grande evento musicale di RTL 102.5 sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, Radio Zeta, Sky Uno e TV8 e in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. “La regia video del Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5, che sarà trasmesso anche in radiovisione, è sempre molto dinamica e verranno utilizzate due telecamere speciali, come quelle che vengono impiegate per le partite di calcio a bordo campo”, spiega ancora Marcantelli.

“Oltre alla diretta in radiovisione, attraverso RTL 102.5 Play, sarà possibile avere uno sguardo sempre attivo sul backstage e il red carpet”, conclude Marcantelli. “Il direttore delle luci e l’ideatore del palco è Francesco De Cave. La regia è di Luigi Antonini e il direttore di produzione è Luigi Vallario”.

