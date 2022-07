MTV MIAW Awards 2022, dove seguire l’evento che celebra il latin pop

Va in onda su MTV, MTV Music e Pluto TV l’edizione 2022 degli MTV MIAW Awards che premia il meglio della cultura pop latina. Ecco tutte le info.

Nona edizione per gli MTV MIAW Awards, l’evento che premia la cultura pop più fresca del momento. La manifestazione torna quest’anno dal vivo a Città del Messico, a tre anni dal precedente appuntamento. Alla conduzione la superstar Becky G con la star digital Jimena Jimenez, che hanno il compito di introdurre le elettrizanti esibizioni musical oltre ai premiati. Non solo, Becky G ha fatto scatenare il pubblico con una performance insieme a Guaynaa sulle note di Tajín.

Dall’Argentina, TINI ha portato sul palco dei MIAW alcuni dei suoi successi – La Triple T e Miénteme –. E ancora, direttamente dalla Colombia, Manuel Turizo ha debuttato con la nuova hit La Bachata. Applauditissima anche la rock band messicana dei Moderatto con Danna Paola, Aczino e Nicole Favre; insieme hanno eseguito a sorpresa Ser o parecer e Solo quedade en silencio.

Foto da Ufficio Stampa MTV

A proposito di premi, invece, si sono distinti Kenia OS (con ben tre riconscimenti) e Domelipa che vince il premio più ambito, il MIAW Icon. Inoltre MTV ha riservato il premio speciale Trasforma MIAW al lavoro degli attivisti messicani per il loro impegno sociale. A riceverlo sono stati Natalie Lane, per la mobilitazione a difesa dei diritti LGBTQ+, e Mitzy Violeta Cortés, per la difesa dell’uguaglianza di genere.

Dove vedere gli MTV MIAW Awards 2022

Così, l’energia travolgente del mondo latin nel Centro e Sud America raggiunge ogni angolo del pianeta grazie a MTV. I MIAW Awards 2022 vanno in onda in Italia:

su MTV Music (canali Sky 132 e 704) in premiere sabato 23 luglio alle 22.00;

(canali Sky 132 e 704) in premiere sabato 23 luglio alle 22.00; su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) in versione sottotitolata domenica 24 luglio alle 19.00;

(canale Sky 131 e in streaming su NOW) in versione sottotitolata domenica 24 luglio alle 19.00; sul canale VH1 +, visibile su Pluto TV (servizio digitale FAST completamente gratuito di Paramount) lunedì 25 luglio alle 21.30;

+, visibile su Pluto TV (servizio digitale FAST completamente gratuito di Paramount) lunedì 25 luglio alle 21.30; su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat, canale Sky 715) domenica 31 luglio dalle 22.15.

Gli MTV MIAW rappresentano la più grande celebrazione della cultura pop latino-americana in cui i fan scelgono i personaggi più amati e seguiti dell’anno tra musica, social media, gaming, cinema, e-sport e tv. I premi sono caratterizzati da esibizioni dal vivo e dalla presenza delle star digital e delle personalità più virali dell’anno.

Foto da Ufficio Stampa MTV