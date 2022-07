Benny Blanco, BTS e Snoop Dogg: arriva il singolo ‘Bad Decisions’

Benny Blanco conferma (finalmente) l'uscita del singolo 'Bad Decisions', che lo vede collaborare con i BTS e Snoop Dogg.

La collaborazione tra i BTS e Snoop Dogg ha finalmente una data di uscita e un titolo e, al quadro, si aggiunge anche Benny Blanco. Dopo lunghe attese e la conferma dello stesso Snoop Dogg, arriva infatti ora l’ufficialità. Ed è proprio Blanco ad animare il mondo dei social.

Il 20 luglio Benny Blanco ha infatti condiviso una clip su Twitter in cui sembra anticipare una collaborazione con i BTS. Blanco – nella videochiamata con Jin, Jung Kook, Jimin e V – chiede prima di far parte della band. I Bangtan rispondono di no, ma propongono una collaborazione. «Allora facciamo la migliore canzone del mondo» risponde Blanco.

Qualche ora dopo, sempre Benny Blanco ha rivelato il titolo del brano – Bad Decisions – e la partecipazione di Snoop Dogg, oltre a presentare al pubblico la release schedule del singolo. A giudicare dalle parole ufficiali di Blanco, Bad Decisions dovrebbe coinvolgere solo la vocal line dei BTS.

«Non posso credere di avere una canzone in uscita con Jin, Jimin, V e Jung Kook dei BTS e Snoop Dogg. – avrebbe commentato il producer in una nota stampa – Non mi sembra vero».

Di altro, al momento, sappiamo solo che Bad Decisions sarà il primo singolo tratto dal terzo album di Benny Blanco, che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno.

Benny Blanco, BTS e Snoop Dogg: la release schedule del singolo

22 Luglio – Ore 17 Art Reveal

2 Agosto – Ore 17 MV Trailer 1

3 Agosto – Ore 17 MV Trailer 2

5 Agosto – Ore 6 Premiere del Video sul canale YouTube di Benny Blanco

6 Agosto – Ore 6 Lyric Video sul canale YouTube dei BTS

7 Agosto – Ore 17 Visualizer sul canale YouTube di Benny Blanco

15 Agosto – Ore 12 BTS Recording Sketch sul canale YouTube dei BTS