LAZIOSound Festival, arrivano Myss Keta e Margherita Vicario

Due sold out per MYSS KETA e Margherita Vicario al LAZIOSound Festival, il festival di Regione Lazio che valorizza gli emergenti.

Due serate già sold out per LAZIOSound Festival, che accoglie sul palcoscenico Myss Keta (il 21 luglio) e Margherita Vicario (il 22 luglio).

Il 21 luglio, dunque, è Myss Keta la protagonista sul palco di LAZIOSound. In apertura Peter White, Polemica – vincitore della categoria urban icon LAZIOSound Scouting 2022 – e altri ospiti a sorpresa. Myss Keta è pronta ad aizzare le masse di fedeli fan con il suo rap contaminato. In tour dal 4 giugno, la rapper dal volto velato si esibisce sulle note dei suoi più grandi successi e dei brani dal nuovo album Club Topperia, uscito il 27 maggio per Island Records/Universal Music Italia.

Il 22 luglio, nella serata dedicata ai Songwriting heroes, è Margherita Vicario a salire sul palco di LAZIOSound Festival. La raffinata cantautrice e attrice da poco è uscita con il nuovo singolo Onde, una canzone che parla d’estate ma fuori dal canone dei tormentoni estivi. Una corsa verso il mare per scappare dagli stress e dai cliché della vita quotidiana. In apertura del concerto, i giovani Marco Fracasia e Bivio, questi ultimi vincitori della categoria Songwriting heroes LAZIOSound Scouting 2022.

In apertura di ogni serata ci saranno i giovani talenti vincitori di LAZIOSound Scouting. Un’occasione per valorizzazione le nuove energie musicali della Regione, in linea con lo spirito di LAZIOSound – programma realizzato dalla Regione Lazio, con il supporto di LAZIOcrea, nell’ambito del programma regionale delle Politiche Giovanili GenerAzioniGiovani, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Biglietti 4 euro + DP acquistabili su DICE.FM