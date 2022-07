Alessandra Amoroso, ‘TUTTO ACCADE a San Siro’: info e orari

Milano si prepara ad accogliere la Big Family di Alessandra Amoroso per ‘TUTTO ACCADE a San Siro’. Ecco le informazioni utili e gli orari di apertura.

Lo Stadio Meazza si prepara ad accogliere la Big Family di Alessandra Amoroso, protagonista di un concerto evento mercoledì 13 luglio. Annunciato un anno addietro, TUTTO ACCADE a San Siro porta per la prima volta in uno stadio l’artista salentina che si laurea così seconda artista italiana a calcare il prestigioso palco di San Siro. E la città è già in fermento, grazie a una serie di iniziative che dallo scorso 7 luglio hanno animato gli spazi di Fondazione Catella.

Fino al 14 luglio, infatti, è aperto il Tutto Accade pop-up store (Via Gaetano de Castillia, 28), con eventi, incontri e attività per tutti (previa registrazione) tra moda e benessere. All’interno del negozio temporaneo c’è anche la possibilità di ritirare i capi realizzati in collaborazione con Georgette Polizzi e la capsule collection di occhiali da sole creati con AOX (artigiani di Sorrento). In vendita, poi, l’dizione customizzata delle Pastiglie Leone, le varsity Jacket firmate insieme a Manuel Ritz e la limited edition AA by Epic Music.

TUTTO ACCADE a San Siro, le informazioni utili

Ma veniamo all’evento a San Siro, in calendario per le ore 21 del 13 luglio. Concerto numero 200, il live si preannuncia come uno show travolgente e indimenticabile. I biglietti per TUTTO ACCADE a San Siro sono disponibili in prevendita su TicketOne e su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali.

Per agevolare i fan, sono attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi, grazie al treno ufficiale di Frecciarossa. L’azienda ha, infatti, attivato l’offerta ‘’Speciale Eventi’’ con sconti fino al 50 % per i possessori del biglietto per il concerto (qui le informazioni utili).

Volantino Friends & Partners

Per quanto riguarda gli orari, Friends & Partners comunica che l’apertura dei cancelli per tutti i settori è alle ore 17,30, con ingressi differenziati a seconda del biglietto. La biglietteria, invece, per il ritiro dei biglietti Frecciarossa (sportelli 14 e 15) e per l’acquisto dei ticket per il concerto (sportello 19) apre alle ore 16,00 e chiude a inizio show. Infine, il ritiro delle prenotazioni per le persone con disabilità è allo sportello 20, sempre dalle ore 16,00 a inizio concerto.

Foto di Flavio&Frank da Ufficio Stampa P&D