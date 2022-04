Ligabue torna all’Arena di Verona per tre concerti evento, gli appuntamenti 2022

A nove anni dall’ultimo show veronese, Ligabue torna sul palco dell’Arena per tre serate che si aggiungono al calendario live dei prossimi mesi.

Luciano Ligabue torna all’Arena di Verona. Sono trascorsi nove anni dal precedente show e ora i fan possono segnare in agenda tre nuove date. Il rocker di Correggio sarà sul prestigioso palco il 27, 29 e 30 settembre, appuntamenti che vanno ad aggiungersi a un calendario che si sta via via arricchendo di date. “Ligabue, che in Italia nel 2022 si esibirà solo a Campovolo e all’Arena, è un grande evento per Verona”, ha dichiarato Gianmarco Mazzi, AD di Arena di Verona Srl.

E aggiunge: “In un anno di rinascita dei concerti, Ligabue ci aiuterà a centrare l’obiettivo record di mezzo milione di spettatori all’Arena, grazie al coinvolgimento di spettatori di tutte le età. E con il fine prioritario di portare lavoro alle attività produttive veronesi”.

I concerti veronesi seguiranno la grande festa di Campovolo che, dopo essere stata rinviata per due anni a causa dell’emergenza Covid-19, finalmente potrà essere celebrata. Luciano, infatti, si prepara a incontrare il suo pubblico il 4 giugno inaugurando così la nuova RCF Arena di Reggio Emilia con l’evento in data unica 30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciano Ligabue (@ligabue_official)

LEGGI ANCHE : – Microchip Temporale Tour Club, le foto dei Subsonica a Milano

Proprio per tutelare l’evento colossale, i quattro appuntamenti europei previsti per maggio 2022 slittano a ottobre. Ecco, di seguito, tutte le date che vedranno Ligabue on stage nei prossimi mesi in Italia e all’estero:

4 giugno Reggio Emila , RCF Arena (Campovolo) – 30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO

, RCF Arena (Campovolo) – 30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO 27, 29 e 30 settembre Verona , Arena

, Arena 26 ottobre Barcellona , Razzmatazz(recupero del 20 maggio)

, Razzmatazz(recupero del 20 maggio) 28 ottobre Bruxelles , Cirque Royal (recupero del 25 maggio)

, Cirque Royal (recupero del 25 maggio) 30 ottobre Parigi , Bataclan (recupero del 26 maggio)

, Bataclan (recupero del 26 maggio) 31 ottobre Londra, 02 Shepherd’s Bush Empire (recupero del 22 maggio)

Ligabue, tutte le info sui biglietti

Reggio Emilia

Alla luce dello spostamento del tour europeo, i possessori dei biglietti per le date di Barcellona, Londra, Parigi, Bruxelles potranno partecipare gratuitamente a un mini raduno del fan club. L’appuntamento si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia giovedì 2 giugno quando Luciano suonerà tutta la scaletta prevista per gli show europei. Il biglietto del concerto europeo avrà validità come titolo di ingresso sia per il raduno del 2 giugno sia per la data di recupero del concerto europeo previsto in autunno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciano Ligabue (@ligabue_official)

Verona

I biglietti per le date in Arena sono disponibili in prevendita dalle ore 16.30 di giovedì 14 aprile su Ticketone. Info su www.friendsandpartners.it e TicketOne. Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti sono in pre-sale dalle ore 09.30 di mercoledì 13 aprile alle ore 16.00 di giovedì 14 aprile.

Europa

Le date di Barcellona, Parigi, Bruxelles e Londra saranno programmate ad ottobre 2022 e il nuovo calendario sarà annunciato entro il 15 aprile. Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date, chi non fosse nella possibilità di partecipare agli show potrà chiedere il rimborso del biglietto. Tutte le info su www.friendsandpartners.it

Foto di Ray Tarantino da Ufficio Stampa P&D