Isle of MTV Malta 2022, Marshmello protagonista: «Sarà epico!»

Torna Isle of MTV Malta e il primo nome ad essere annunciato è quello del DJ nominato ai Grammy Marshmello.

Torna Isle of MTV Malta e la buona nuova è che, sul palco, ci sarà Marshmello. Il DJ di fama internazionale e produttore nominato ai Grammy sarà il protagonista dell’edizione 2022 Isle of MTV Malta. Il più grande festival estivo gratuito d’Europa, giunto alla 14° edizione e realizzato in collaborazione con l’Autorità per il turismo di Malta, torna nell’iconica piazza Il-Fosos martedì 19 luglio, dopo una lunga pausa di due anni causata dalla pandemia.

LEGGI ANCHE: Ava Max: “Non siate ciò che la società vi chiede di essere”

«Sono entusiasta che gli eventi dal vivo siano tornati. Non vedo l’ora di salire sul palco di Isle of MTV Malta per la prima volta ed esibirmi davanti a un pubblico pieno di energia in una location così bella. – ha detto Marshmello – Sarà epico!».

Nelle ultime 13 edizioni, il festival ha portato in piazza migliaia di amanti della musica per assistere a spettacoli mozzafiato dei più grandi performer del mondo, tra cui Lady Gaga, Snoop Dogg, David Guetta e Martin Garrix. Il festival sarà trasmesso su MTV a livello internazionale in 180 paesi tra TV, digitale e social, e presenterà il festival e Malta a milioni di fan della musica in tutto il mondo.

«MTV ha un rapporto consolidato con Marshmello e siamo davvero entusiasti di averlo come headliner di Isle of MTV Malta per il grande ritorno del festival. – ha raccontato Bruce Gillmer, Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Musica, Paramount+ – Mantenere i fan in contatto con i loro artisti preferiti è la missione di MTV e non vediamo l’ora che vivano live questo evento imperdibile».

Il festival sarà seguito dalla Isle of MTV Malta Music Week, una serie di serate e feste nei club più alla moda dell’isola, dal 19 al 24 luglio.